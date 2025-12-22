Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Trần Long Trường

22-12-2025 - 10:41 AM | Xã hội

Bị can Trần Long Trường bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn bán hàng cấm.

Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về Đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm; qua công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, khởi tố một vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 3/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường Văn Cao – Hàm Nghi, tổ công tác phát hiện Trần Long Trường (29 tuổi) trú tại phường Điện Bàn có biểu hiện nghi vấn khi mang vác hai thùng các-tông bọc bao gai đưa lên 1 xe ô tô.

Bắt tạm giam Trần Long Trường - Ảnh 1.

Trần Long Trường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tiến hành kiểm tra, các trinh sát phát hiện bên trong có 1.490 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu ESSE CHANGE.

Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Long Trường về hành vi buôn bán hàng cấm và các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tống đạt quyết định và bắt tạm giam bị can Trường theo đúng quy định pháp luật. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

