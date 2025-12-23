Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CSGT TPHCM chỉ cách tránh "phạt nguội" hiệu quả

23-12-2025 - 12:14 PM | Xã hội

Luôn tuân thủ tốc độ và biển báo, chấp hành nghiêm quy tắc về vạch kẻ đường... là cách hiệu quả để không bị "phạt nguội"

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh "phạt nguội" ngày càng phổ biến. Do đó, để tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro về an toàn và tài chính, mỗi người tham gia giao thông cần chủ động nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông đường bộ.

Cách tránh bị "phạt nguội" hiệu quả

Luôn tuân thủ tốc độ và biển báo

Quan sát biển báo: Tập trung cao độ để nhận biết các loại biển báo quy định về tốc độ tối đa/tối thiểu, cấm dừng/đỗ, làn đường bắt buộc, hay cấm rẽ/quay đầu.

CSGT TPHCM chỉ cách tránh "phạt nguội" hiệu quả - Ảnh 1.

Hệ thống camera của TPHCM.

Đi đúng tốc độ: Điều chỉnh tốc độ xe phù hợp với quy định trên đoạn đường đang đi, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, trường học. Đây là lỗi phổ biến nhất bị phạt nguội.

Chấp hành nghiêm quy tắc về vạch kẻ đường và tín hiệu giao thông

Tuân thủ tín hiệu đèn: Dừng lại trước vạch dừng khi đèn đỏ. Tuyệt đối không vượt đèn vàng/đỏ.

Đi đúng làn đường: Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường quy định. Không lấn làn, đặc biệt là làn xe buýt, làn khẩn cấp trên cao tốc.

Không đè vạch liền: Vạch liền màu vàng hoặc trắng cấm các phương tiện chuyển làn hoặc đè lên vạch.

Đảm bảo đầy đủ giấy tờ và điều kiện xe

Giấy tờ hợp lệ: Luôn mang theo giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực (hoặc xuất trình trên môi trường điện tử)

Kiểm tra phương tiện: Đảm bảo xe có đủ gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng, còi hoạt động tốt và không chở quá tải.

Biển số xe rõ ràng: Giữ biển số xe sạch sẽ, không bị che khuất, hư hỏng để hệ thống camera có thể nhận diện chính xác.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông

Đặt an toàn lên trên hết, không vì vội vàng mà thực hiện các hành vi nguy hiểm như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách.

Tuyệt đối không lái xe mà trước đó đã sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích.

Nghiêm cấm việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh khi đang điều khiển phương tiện (trừ trường hợp sử dụng máy trợ thính). Khi có nhu cầu sử dụng điện thoại cần dừng xe sát vào lề hoặc dừng xe trên vỉa hè.

Hãy chủ động kiểm tra thông tin phạt nguội của phương tiện mình định mua hoặc đang sở hữu trên các cổng thông tin điện tử chính thức của Cục CSGT hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia để kịp thời xử lý vi phạm.

324 chủ xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Anh Vũ

Người lao động

