Kết quả xổ số hôm nay, 30-12: Xổ số miền Nam - Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

30-12-2025 - 16:07 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 30-12, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu công bố

Kết quả xổ số hôm nay, 30-12, của xổ số miền Nam (XSMN): Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty xổ số hôm nay Bến Tre có giải đặc biệt là ...

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu có giải đặc biệt là ...

Kết quả xổ số hôm nay, 30-12, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ sổ kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Trung (XSMT) lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số (KQXS): xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

