Kết quả xổ số hôm nay, 27-12: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

27-12-2025 - 16:59 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 27-12, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM có giải đặc biệt là 361780

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Long An có dãy số 152880

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước có dãy số 030566

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang là 651783

Kết quả xổ số hôm nay, 27-12, của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Việc cập nhật kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được thực hiện lúc 17 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số hôm nay được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.


Theo Thy Thơ

Người lao động

