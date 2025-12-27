Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

27-12-2025 - 09:05 AM | Xã hội

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt nguy hiểm, nhắm vào người dân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.

Các đối tượng lợi dụng nền tảng mạng xã hội Telegram để lập các hội, nhóm "đầu tư – gửi tiền tiết kiệm lãi suất cao", đưa ra nhiều lời quảng cáo hấp dẫn như lãi suất vượt trội, rút tiền nhanh, bảo đảm an toàn… khiến không ít người nhẹ dạ cả tin sập bẫy.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện một số nhóm Telegram có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến hoạt động gửi tiền tiết kiệm lãi cao.

Sau khi người dân tham gia các nhóm này, các đối tượng liên tục sử dụng số điện thoại lạ gọi điện, tự xưng là "nhân viên hỗ trợ", "tư vấn viên tài chính" để hướng dẫn, thúc giục nộp tiền với cam kết mức lãi suất cao hơn nhiều lần so với ngân hàng.

Thủ đoạn của các đối tượng thường được dàn dựng theo kịch bản sau:

Xuất hiện thủ đoạn mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý - Ảnh 1.

Xuất hiện thủ đoạn mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý - Ảnh 2.

Xuất hiện thủ đoạn mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý - Ảnh 3.

Xuất hiện thủ đoạn mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý - Ảnh 4.

Xuất hiện thủ đoạn mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý - Ảnh 5.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân:

Không tham gia các hội, nhóm trên không gian mạng có nội dung kêu gọi đầu tư, gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao bất thường; luôn cảnh giác trước những lời mời chào "lợi nhuận cao, không rủi ro".

Tuyệt đối không thực hiện các giao dịch tài chính, chuyển tiền vào các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc, không được cơ quan chức năng cấp phép. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao cảnh giác.

Chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, gia đình và người xung quanh về các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tìm nạn nhân của nhân viên ngân hàng Nguyễn Mạnh Thắng

Tìm nạn nhân của nhân viên ngân hàng Nguyễn Mạnh Thắng Nổi bật

742 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

742 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận thêm nhiệm vụ

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận thêm nhiệm vụ

08:57 , 27/12/2025
Dự báo thời tiết 27/12: Hà Nội rét sâu ngày cuối tuần, thấp nhất 13°C

Dự báo thời tiết 27/12: Hà Nội rét sâu ngày cuối tuần, thấp nhất 13°C

08:48 , 27/12/2025
Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang bùng phát mạnh năm 2025: Nhiều người suy sụp vì “trắng tay“

Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang bùng phát mạnh năm 2025: Nhiều người suy sụp vì “trắng tay“

08:28 , 27/12/2025
NÓNG: Cháy nhà giữa đêm khuya, 4 người trong gia đình tử vong

NÓNG: Cháy nhà giữa đêm khuya, 4 người trong gia đình tử vong

08:08 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên