Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Các đối tượng lợi dụng nền tảng mạng xã hội Telegram để lập các hội, nhóm "đầu tư – gửi tiền tiết kiệm lãi suất cao", đưa ra nhiều lời quảng cáo hấp dẫn như lãi suất vượt trội, rút tiền nhanh, bảo đảm an toàn… khiến không ít người nhẹ dạ cả tin sập bẫy.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện một số nhóm Telegram có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến hoạt động gửi tiền tiết kiệm lãi cao.

Sau khi người dân tham gia các nhóm này, các đối tượng liên tục sử dụng số điện thoại lạ gọi điện, tự xưng là "nhân viên hỗ trợ", "tư vấn viên tài chính" để hướng dẫn, thúc giục nộp tiền với cam kết mức lãi suất cao hơn nhiều lần so với ngân hàng.

Thủ đoạn của các đối tượng thường được dàn dựng theo kịch bản sau:

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân:

Không tham gia các hội, nhóm trên không gian mạng có nội dung kêu gọi đầu tư, gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao bất thường; luôn cảnh giác trước những lời mời chào "lợi nhuận cao, không rủi ro".

Tuyệt đối không thực hiện các giao dịch tài chính, chuyển tiền vào các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc, không được cơ quan chức năng cấp phép. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao cảnh giác.

Chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, gia đình và người xung quanh về các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.