Tìm nạn nhân của nhân viên ngân hàng Nguyễn Mạnh Thắng

Nguyễn Mạnh Thắng đã chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng của khách hàng như thế nào?

Ngày 26/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1987, thường trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian làm nhân viên ngân hàng tại một chi nhánh ở Thanh Hoá, Thắng vừa đầu tư làm ăn bên ngoài, vừa chơi lô, đề, cờ bạc dẫn đến thua lỗ và phải nợ số tiền lớn.

Đến tháng 8/2025, khi không còn khả năng trả nợ, Nguyễn Mạnh Thắng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền từ khách hàng khi đến giao dịch.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Theo đó, lợi dụng là nhân viên ngân hàng, thông qua việc quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Thắng biết anh T., trú tại xã Quảng Bình đang có khoản vay 2 tỷ đồng tại ngân hàng đã đến hạn trả nợ.

Ngày 8/9, Thắng gọi điện cho anh T. và thông báo chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân để Thắng thu nợ cho ngân hàng và giải ngân lại khoản vay (đáo hạn).

Sau khi được anh T. chuyển tiền, Thắng không làm thủ tục thu nợ để đáo hạn ngân hàng theo quy định và làm thủ tục giải ngân lại khoản vay cho anh T. như đã cam kết trước đó mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ cho và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Tương tự, khi biết anh L., trú tại phường Hạc Thành đang có khoản vay từ năm 2019, ngày 24/9, khi anh L. đến ngân hàng để đáo hạn khoản vay 4 tỷ đồng và nhờ Thắng xử lý hồ sơ giải ngân.

Lợi dụng lòng tin của anh L., Thắng nói dối đang có khách hàng cần tiền đáo hạn, muốn vay anh L. số tiền 1,5 tỷ đồng và hẹn trả vào ngày hôm sau. Khi được anh L. đồng ý và chuyển tiền, Thắng đã sử dụng vào việc trả nợ và tiêu sài cá nhân.

Ai là nạn nhân của Nguyễn Mạnh Thắng hãy liên hệ với cơ quan công an

Theo điều tra của cơ quan công an, khi thấy bản thân không còn có khả năng trả nợ cũ và mới, ngày 25/9, Thắng thay sim điện thoại, cắt liên lạc với mọi người và đi vào các tỉnh phía Nam nhằm mục đích trốn nợ.

Ngày 23/12, khi biết có đơn tố giác và nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên Nguyễn Mạnh Thắng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và khai báo thành khẩn về hành vi vi phạm của mình.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Những ai là nạn nhân của Nguyễn Mạnh Thắng hãy liên hệ ngay Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá để được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.