Phát hiện "bí mật" trong 4 bao tải buộc kín trên xe Toyota Camry, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hường

26-12-2025 - 20:59 PM | Xã hội

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm là 132,5 kg pháo nổ.

Trước đó, vào ngày 21/12, tại đường tỉnh 292, thuộc thôn Bến Phà, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an xã Tiên Lục đã kiểm tra chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, BKS 98A-009.xx do Nguyễn Văn Hường (SN 1980), trú tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh điều khiển đang dừng đỗ.

Trên xe, cảnh sát phát hiện bao tải được buộc kín, bên trong có 90 hộp nghi là pháo nổ, loại 36 quả/ hộp do Trung Quốc sản xuất.

Phát hiện "bí mật" trong 4 bao tải buộc kín trên xe Toyota Camry, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hường - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Hường và tang vật (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Đối tượng Nguyễn Văn Hường khai nhận đang vận chuyển số pháo nổ trên từ khu vực xã Kép đi đến xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh để bán kiếm lời. Tổ công tác đã thu giữ toàn bộ 90 hộp pháo nổ, 1 xe ô tô và 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 16 Promax để điều tra, làm rõ vụ án.

Kết quả giám định, số pháo nổ trên có tổng trọng lượng là 132,5 kg.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hường về tội buôn bán hàng cấm (pháo nổ) được quy định tại Khoản 3, Điều 190, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Châm ra đầu thú

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

