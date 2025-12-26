Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Nguyễn Quang Phin sinh năm 2006

26-12-2025 - 18:59 PM | Xã hội

Nguyễn Quang Phin bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Giết người".

Ngày 26/12/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường Quảng Phú đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Phin (sinh năm 2006, trú tại khối phố Phú Quý, phường Quảng Phú) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 23h ngày 17/8/2025, Phin cùng anh Nguyễn Anh Quốc (SN 2006, trú xã Tam Xuân) ăn nhậu tại quán Bếp Bia thuộc phường Quảng Phú. Trong quá trình ngồi cùng bàn, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn đến cự cãi kịch liệt.

Đỉnh điểm của vụ việc, Nguyễn Quang Phin đã bất ngờ dùng dao tấn công, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu của anh Quốc. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương tích đặc biệt nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Nguyễn Quang Phin tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cơ quan chức năng nhận định hành vi của Phin là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất manh động và nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của công dân. Việc khởi tố và bắt tạm giam đối tượng thể hiện sự quyết liệt của lực lượng công an trong việc trấn áp tội phạm bạo lực.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thụ lý, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

