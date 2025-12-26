Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip ghi lại cảnh nữ sinh ở Đà Nẵng "đứng chịu trận" gây dậy sóng mạng xã hội

26-12-2025 - 16:35 PM | Xã hội

Một nữ sinh lớp 8 ở xã Quế Sơn – TP Đà Nẵng bị nhóm bạn đánh hội đồng, trong số những người tham gia đánh có một số nam sinh cùng lớp.

Ngày 26-12, cơ quan chức năng xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 8 trên địa bàn bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Trước đó, tối 25-12, trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh liên tiếp.

Dậy sóng clip nữ sinh ở Đà Nẵng bị nhóm nam nữ đánh hội đồng - Ảnh 1.

Nam sinh đấm liên tục vào mặt em H. (Ảnh cắt từ clip)

Trong khi nạn nhân chỉ biết đứng chịu trận thì một số học sinh khác đứng xung quanh cổ vũ, cười đùa. Các đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, khiến dư luận bức xúc.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 23-12 tại khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong, xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em H.G.H., học sinh lớp 8/1, Trường THCS Q.P.

Báo cáo từ nhà trường cho biết, có tổng cộng 8 học sinh tham gia hành vi bạo lực, trong đó 6 em học cùng lớp 8/1 và 2 em là học sinh ngoài trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Cụ thể, em L.N.T. (ngoài nhà trường) đã nhắn tin kêu gọi một số học sinh đến khu vực Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Tại đây, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, em T. đã tát vào mặt em H., sau đó các học sinh khác tiếp tục lao vào đánh.

Hiện nữ sinh H. đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn và được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nắm thông tin, ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần học sinh bị hại; đồng thời yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, làm việc với những em chứng kiến sự việc để phục vụ công tác xác minh.

Dậy sóng clip nữ sinh ở Đà Nẵng bị nhóm nam nữ đánh hội đồng - Ảnh 2.

Người nhà bức xúc chia sẻ clip lên mạng xã hội

Nhà trường cũng đã báo cáo vụ việc với Công an xã Quế Sơn và phối hợp chặt chẽ để xử lý theo quy định. Dự kiến sáng 27-12, nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng toàn bộ học sinh liên quan đến làm việc nhằm làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý phù hợp.

Theo Trần Thường

Người lao động

