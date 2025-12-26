Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng

26-12-2025 - 15:41 PM | Xã hội

Sau khi mua lại căn nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" đã thỏa thuận, ký hợp đồng mua bán chỉ 3,7 tỉ đồng

Sáng 26-12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với vợ chồng trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh là Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981) và Phạm Thị Hương Giang (SN 1980; cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thế Thuật (SN 1963; ngụ phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trốn thuế" theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 200 Bộ Luật Hình sự.

Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" cùng Nguyễn Thế Thuật tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 26-6-2024, Nguyễn Văn Vy, Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật cùng nhau kí kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 08 tại số nhà 136 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình chuyển nhượng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" đã trao đổi và thống nhất với Nguyễn Thế Thuật làm hợp đồng ghi thấp giá trị mua bán để thực hiện hành vi trốn thuế. Theo đó, giá trị ngôi nhà vợ chồng Vi, Giang mua với giá 13 tỉ đồng, thế nhưng khi làm hợp đồng chỉ ghi 3 tỉ 750 triệu đồng.

Với hành vi trên, vợ chồng Nguyễn Văn vi, Phạm Thị Hương Giang đã gây thất thoát ngân sách nhà nước với tổng số tiền 231 triệu đồng.

Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng - Ảnh 2.

Quanh cảnh phiên xét xử trùm giang hồ Vi "ngộ"

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới lợi ích của Nhà nước trong hoạt động thu thuế, nộp ngân sách cho Nhà nước, phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên xét xử, căn cứ các hành vi, tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù; Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật mỗi người bị phạt tiền 100 triệu đồng.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

