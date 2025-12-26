Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh sát đồng loạt đột kích khu vực sau nhà của Hồ Anh Quyết, bắt 28 người

26-12-2025 - 14:39 PM | Xã hội

Ngày 25/12, Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, bắt giữ 28 đối tượng.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an phường phát hiện một số đối tượng lợi dụng khu vực ít người qua lại ở khu vực khối 5, phường Vinh Lộc để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Số đối tượng cư này trú tại nhiều xã, phường khác nhau, số lượng tham gia đánh bạc tại sới gà khá đông, được xác định từ 20 - 30 người.

Hiện trường vụ đánh bạc (Ảnh: Công an Nghệ An).

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, quá trình tổ chức đánh bạc, đối tượng cắt cử người canh phòng nhiều lớp, khi có người lạ xuất hiện, lập tức báo động để giải tán và phi tang vật chứng.

Quá trình thực hiện hành vi vi vi phạm pháp luật, đối tượng không sử dụng tiền mặt để cá cược mà khi kết thúc thì mới thanh toán tiền thắng thua, gây khó khăn trong điều tra, làm rõ.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Vào khoảng 12h ngày 21/12, Công an phường Vinh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự huy động cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đột kích vào sới gà ở khu vực sau nhà của đối tượng Hồ Anh Quyết (sinh năm 1976), trú tại khối 5, phường Vinh Lộc, bắt quả tang 28 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Tang vật thu giữ gồm: 3 con gà chọi, 2 xe ô tô, gần 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại, đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, ban đầu các đối tượng tỏ ra ngoan cố, tuy nhiên trước chứng cứ, tài liệu điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Hồ Anh Quyết tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo đó, số đối tượng tham gia đánh bạc là chủ trang trại có nuôi gà chọi tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố Vinh (trước đây) và huyện Nghi Lộc (trước đây).

Thông qua mối quan hệ quen biết, các đối tượng liên hệ với Hồ Anh Quyết để chọn và ghép cặp đá gà, sau khi thống nhất thì mang gà đến xới của Quyết để đá gà, ăn tiền. Hồ Anh Quyết là đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc.

200 cảnh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp, bắt 19 người, dùng máy xúc đột kích nhà 'ông trùm' Vũ Đình Trọng

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

