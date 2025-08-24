Đột kích quán karaoke, phát hiện Hoàng Trung Phong “bao nuôi” 38 nhân viên nữ

Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 24/8 cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh karaoke "bao nuôi" 38 nhân viên nữ phục vụ trong quá trình tuần tra đêm.

Cụ thể, khoảng 0h10 ngày 24/8, trong quá trình tuần tra hành chính ban đêm theo Mệnh lệnh số 01 và Kế hoạch số 285 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra 285 do Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu tại thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương.

Tiến hành kiểm tra hành chính, mặc dù đã quá 12 giờ đêm nhưng cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu vẫn còn 9/11 phòng hát đang hoạt động với 46 khách hát, 38 nhân viên nữ phục vụ tại các phòng, trong đó có 02 nhân viên dưới 16 tuổi.

Cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu (trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Cơ sở Diệp Minh và Cơ sở Phong Liễu), tuy nhiên trên thực tế 2 Cơ sở này là một và do Hoàng Trung Phong (sinh năm 1985), trú tại thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc làm chủ.

Chủ cơ sở (áo vàng) làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: CA Thanh Hoá

Quá trình hoạt động, cơ sở này “bao nuôi” số lượng lớn nhân viên nữ để phục vụ trong quá trình kinh doanh. Hoạt động của cơ sở này hoàn toàn khép kín, ngoài 11 phòng hát, chủ cơ sở còn xây dựng riêng một khu vực phòng ở như một “ký túc xá” gồm 15 phòng để nhân viên ăn, ở sinh hoạt tại chỗ. Hàng ngày, ngoài vợ chồng Phong (làm chủ), cơ sở này còn thuê 2 nhân viên quản lý, 2 người giúp việc phụ trách việc vệ sinh, lau dọn…

Để có số lượng lớn nhân viên phục vụ, chủ cơ sở đã tuyển từ khắp nơi trên cả nước như: Thanh Hóa, Hòa Bình, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh… Đối tượng tuyển đều là nữ giới, có độ tuổi từ 15 đến 31 tuổi...

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan và đưa 42 đối tượng là chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Thượng tá Trần Ngọc Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Xác minh ban đầu, Cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu ngoài hành vi vi phạm hoạt kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ quy định, còn có hành vi sử dụng người lao động dưới 16 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.