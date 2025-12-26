Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Thị Châm ra đầu thú

26-12-2025 - 13:49 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Châm là đối tượng trốn truy nã nguy hiểm.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên đã vận động thành công đối tượng trốn truy nã nguy hiểm Nguyễn Thị Châm, sinh năm 1974, trú tại tổ 3, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên là đối tượng liên quan đến vụ án “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc” do Bùi Quốc Tuấn, sinh năm 1970, trú tại tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên cầm đầu (tên thường gọi là Tuấn Chợ Gốc) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự ra đầu thú.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý điều tra vụ án hình sự “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô số đề xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thị Châm là đối tượng trong vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can.

Tuy nhiên, bị can Nguyễn Thị Châm sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật. Để kịp thời ngăn chặn, không để đối tượng bỏ trốn có cơ hội gây nguy hiểm cho xã hội, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã số 8267 ngày 17/10/2025 đối với Nguyễn Thị Châm.

Đối tượng Nguyễn Thị Châm (áo đỏ) làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CA Hưng Yên

Đến ngày 18/12/2025, được sự vận động của cán bộ chiến sỹ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Thị Châm đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để đầu thú.

Sau khi tiếp nhận đối tượng, Cơ quan CSĐT đã tiến hành lấy lời khai, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án. Quá trình làm việc, đối tượng Nguyễn Thị Châm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an phát thông báo nóng liên quan đến sổ đỏ của người dân: Cảnh giác tuyệt đối

Công an phát thông báo nóng liên quan đến sổ đỏ của người dân: Cảnh giác tuyệt đối Nổi bật

Từ 1/1/2026, người dân sẽ mất quyền lợi này nếu chưa kịp làm hộ chiếu

Từ 1/1/2026, người dân sẽ mất quyền lợi này nếu chưa kịp làm hộ chiếu Nổi bật

742 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

742 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

13:29 , 26/12/2025
Cấp "căn cước" định danh để giám sát vật nuôi?

Cấp "căn cước" định danh để giám sát vật nuôi?

12:05 , 26/12/2025
Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

11:48 , 26/12/2025
Từ 1-1-2026, TPHCM hỗ trợ toàn diện mức đóng BHYT cho 6 nhóm đối tượng đặc thù

Từ 1-1-2026, TPHCM hỗ trợ toàn diện mức đóng BHYT cho 6 nhóm đối tượng đặc thù

11:40 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên