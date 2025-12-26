Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

26-12-2025 - 11:48 AM | Xã hội

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái về công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Trần Thanh Hà và Thiếu tướng Nguyễn Thành Long.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long công bố, ông Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, sinh ngày 2/8/1978, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao quyết định cho ông Trần Thanh Hà và Nguyễn Thành Long.

