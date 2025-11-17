Bộ Công an kêu gọi 5 bị can liên quan vụ án khủng bố ra đầu thú

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với Đào Minh Quân (73 tuổi, quê TP.HCM, sống ở Mỹ) và đồng phạm về các tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, xảy ra TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Theo Bộ Công an, các đối tượng này cầm đầu, cốt cán trong tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã niêm yết công khai các văn bản tố tụng về việc khởi tố điều tra, truy nã, kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm, và Lâm Ái Huệ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 1/7/2025 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSND Tối cao và TAND Tối cao.

Các đối tượng Đào Minh Quân (ảnh phải) và Phạm Lisa

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kêu gọi các bị can nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và bảo đảm quyền bào chữa. Trường hợp không trình diện hoặc không đầu thú sẽ được xem là tự từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.

Bộ Công an khẳng định tổ chức tự xưng “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố. Mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia; tài trợ hoặc nhận tài trợ; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện; thực hiện “trưng cầu dân ý”; hay hoạt động theo chỉ đạo của các thành viên trong tổ chức này… đều sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà chức trách cũng đề nghị người dân nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đề cao cảnh giác trước những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, sai trái của các đối tượng phản động, phần tử xấu trên không gian mạng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động phá rối an ninh trật tự; không tham gia các hội, nhóm, tổ chức liên quan phản động, khủng bố; không chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin xấu độc, chưa được kiểm chứng, không phải nguồn thông tin chính thống từ đài, báo, trang thông tin của Trung ương và địa phương.

Khi phát hiện các hành vi tuyên truyền xuyên tạc, hoạt động chống đối của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời.