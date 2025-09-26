Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 người

26-09-2025 - 11:36 AM | Xã hội

Cơ quan điều tra đã khởi tố 84 đối tượng trong 4 tụ điểm "bay lắc" mà Công an Gia Lai vừa triệt phá

Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 84 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện tại 4 tụ điểm trên địa bàn phường Diên Hồng của tỉnh này vào ngày 15-9.

69 đối tượng là nam giới, 15 đối tượng là nữ giới đều có độ tuổi còn rất trẻ. Trong số này, có 4 đối tượng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 78 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 người- Ảnh 1.

Công an Gia Lai đột kích 4 tụ điểm, tạm giữ 148 đối tượng tổ chức, sử dụng ma túy

Số đối tượng còn lại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Gia Lai đã lập hồ sơ xử lý hành chính và giao cho công an các xã, phường để quản lý, giáo dục.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, riêng đối tượng Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) là chủ quán karaoke tổ chức "bay lắc", bị khởi tố về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Năm 2019, khi làm chủ quán Bar SEF ở đường Hoàng Văn Thụ, phường Ia Kring, TP Pleiku (cũ), tỉnh Gia Lai, Lâm cũng đã 3 lần bị xử lý hành chính về hành vi hoạt động quá giờ, để người khác sử dụng ma túy trong quán bar, mua bán khí cười.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 15-9, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp chỉ đạo 300 cán bộ, chiến sĩ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn phường Diên Hồng.

Tại các tụ điểm này, công an đã tạm giữ 148 đối tượng đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp.


Theo Hoàng Thanh

Người lao động

