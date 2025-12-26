Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố Đỗ Thị Thu Hường sinh năm 1993 trong chuyên án liên tỉnh lớn

26-12-2025 - 15:21 PM | Xã hội

Tổng cộng đã có 9 đối tượng bị khởi tố liên quan đến đường dây này.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố, ngày 18/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố thêm 5 bị can gồm:

Đỗ Thị Thu Hường, SN 1993, HKTT: xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên;

Âu Xuân Thành, SN 1981, HKTT: phường Việt Hưng, TP Hà Nội;

Cao Đức Quyết, SN 1997, HKTT: xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng;

Phạm Hữu Công, SN 1998, HKTT: xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hoá;

Nguyễn Văn Thuần, SN 1986, HKTT: phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của các bị can, thu, giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Cơ quan Công an tiến hành khám xét, thu giữ vật chứng. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Trước đó, ngày 31/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức gồm:

Vũ Đức Hinh, SN 1984, HKTT: xã Gia Lâm, TP. Hà Nội;

Hoàng Văn Đô, SN 1983, HKTT: phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh;

Lý Văn Tình, SN 1993, HKTT: xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh

Lê Công Thoại, SN 1996, HKTT: xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Bị can Vũ Đức Hinh tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Vật chứng thu giữ. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Thủ đoạn chung của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bán chứng chỉ nghề qua mạng với chi phí từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ/chứng chỉ, mỗi chứng chỉ thu lợi từ 200.000đ đến 500.000đ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khám xét khẩn cấp, bắt Nguyễn Thị Xuân An 31 tuổi - Chủ tịch HĐTV Công ty Minh Nhật Duy

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

