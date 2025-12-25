Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Khiêm, bắt Nguyễn Thị Cẩm Nhung

25-12-2025 - 09:22 AM | Xã hội

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm, công an thu giữ hơn 200 kg pháo nổ các loại.

Công an tỉnh Thanh Hóa tối 24/12 cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trú tại Tây Ninh, Quảng Ngãi và Ninh Bình để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ hơn 500 kg pháo nổ.

Theo kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một tài khoản Facebook thường xuyên đăng bài trong các hội nhóm kín để rao bán pháo nổ do nước ngoài sản xuất. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Lê Hữu Khiêm (SN 2006, trú tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm, công an thu giữ hơn 200 kg pháo nổ các loại. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định số pháo này được Khiêm mua từ Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1997, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) để phân phối cho các "đại lý" tại Thanh Hóa và Ninh Bình, trong đó có Vũ Trường Giang (SN 1985, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Các đối tượng: Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lê Hữu Khiêm và Vũ Trường Giang (từ trái sang phải)cùng hơn 500kg pháo thu giữ - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp thêm hơn 200 kg pháo nổ. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 500 kg pháo các loại, bao gồm pháo hoa nổ (loại 9, 49 và 168 ống) cùng nhiều pháo hình trụ dài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nhung và Khiêm về tội "Mua bán pháo nổ trái phép", khởi tố Giang về tội "Tàng trữ pháo nổ trái phép". Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ các mắt xích khác trong đường dây này.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạm cấm, hạn chế xe trên nhiều tuyến đường Hà Nội trong ngày 26 và 27/12

Tạm cấm, hạn chế xe trên nhiều tuyến đường Hà Nội trong ngày 26 và 27/12 Nổi bật

Miền Bắc rét đỉnh điểm

Miền Bắc rét đỉnh điểm Nổi bật

Chính sách nổi bật về tiền lương, giảm thuế, bảng giá đất... có hiệu lực từ 1/1/2026

Chính sách nổi bật về tiền lương, giảm thuế, bảng giá đất... có hiệu lực từ 1/1/2026

08:59 , 25/12/2025
Những Luật, Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026

Những Luật, Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026

08:38 , 25/12/2025
CLIP: Cục sạc dự phòng điện thoại gây cháy đỏ rực xưởng gỗ, thiệt hại lớn

CLIP: Cục sạc dự phòng điện thoại gây cháy đỏ rực xưởng gỗ, thiệt hại lớn

07:58 , 25/12/2025
Nóng: Bắt Trần Thế Anh - kẻ nhận 1 tỷ đồng để chạy án vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Nóng: Bắt Trần Thế Anh - kẻ nhận 1 tỷ đồng để chạy án vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

07:55 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên