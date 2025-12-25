Nóng: Bắt Trần Thế Anh - kẻ nhận 1 tỷ đồng để chạy án vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng tối 25/12 cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh); Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về hành vi Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã cấu kết chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý. Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

5 bị can trong vụ chạy án - Ảnh: CA Đà Nẵng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ngày 23/12, Ban chuyên án đã phá án, bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Trước các chứng cứ rõ ràng, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao liên quan hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia. Đến ngày 28/11/2025, Công an đã khởi tố 43 bị can liên quan đến đường dây này.

Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động với quy mô rửa tiền cực lớn, tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu EUR, 1 triệu CAD.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại nhiều tỉnh, thành. Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.