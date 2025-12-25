Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ quyết định vấn đề công tác nhân sự

Nội dung trên được Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Lê Quang Mạnh đề cập khi trình bày báo cáo về chuẩn bị bước đầu Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 24/12/2025.

Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Lê Quang Mạnh. Ảnh: QH

Ông Lê Quang Mạnh cho biết, qua rà soát dự kiến nội dung tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI gồm 3 nhóm. Nhóm nội dung thứ nhất là phát biểu của lãnh đạo Đảng; báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia; công tác tổ chức, nhân sự.

Cụ thể, Tổng Bí thư phát biểu; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo về: Kết quả tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Quốc hội xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

Nhóm nội dung thứ hai là công tác lập pháp và nhóm nội dung thứ ba là các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Về thời gian kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất chiều 5/4/2026 (Chủ nhật), Quốc hội tiến hành phiên trù bị. Sau phiên trù bị, Đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành bầu Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào sáng 6/4/2026 (thứ Hai). Kỳ họp chia làm 2 đợt.

Trong đó, đợt 1 từ ngày 6 - 22/4/2026: Tập trung bố trí tiến hành công tác tổ chức, nhân sự (khoảng 9 ngày đầu kỳ họp như thông lệ); sau đó, bố trí Quốc hội nghe trình bày, thảo luận tại tổ, hội trường đối với một số dự án luật, làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện trong thời gian giữa 2 đợt họp.

Đợt 2: Từ ngày 11 - 21/5/2026, chủ yếu bố trí Quốc hội xem xét, thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, Chương trình giám sát; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Theo đó, dự kiến Quốc hội làm việc khoảng 22 ngày (thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là khoảng hơn 2 tuần). Tổng thời gian diễn ra kỳ họp có thể thay đổi trong trường hợp bố trí Quốc hội làm việc một số ngày cuối tuần hoặc có thêm/rút bớt các dự án luật, nghị quyết.