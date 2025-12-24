Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10 đầu số điện thoại nhớ không nghe máy, không kết bạn Zalo

24-12-2025 - 10:38 AM | Xã hội

10 đầu số này được cảnh báo gọi điện thoại lừa đảo người dùng.

Thời gian qua, các đối tượng lừa đảo không chỉ giả danh cơ quan nhà nước hay tổ chức uy tín mà còn lợi dụng công nghệ cao, đặc biệt là deepfake, để mạo danh cán bộ công an, dựng lên các cuộc gọi video giả nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Trước thực trạng này, việc cảnh giác với các số điện thoại lạ được xem là yếu tố then chốt để phòng ngừa rủi ro.

Theo VTV, một trong những thủ đoạn tinh vi của tội phạm là sử dụng công nghệ để tạo ra các số điện thoại có hình thức gần giống với đầu số của Bưu điện, Bộ Công an, Viện kiểm sát, ngân hàng… nhằm tạo lòng tin cho người nghe. Đáng chú ý, phần lớn các cuộc gọi lừa đảo đều xuất phát từ đầu số quốc tế về Việt Nam, thậm chí sử dụng những mã quốc gia không tồn tại như: +84069, +375, +371, +381, +563, +370, +255…

Các đầu số gọi điện thoại lừa đảo được cảnh báo. (Ảnh: VTV)

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cũng đã nhiều lần phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng việc xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh (phạt nguội) để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dân.

Theo cơ quan công an, không ít trường hợp người dân nhận được cuộc gọi từ các thuê bao có đầu số +870, +601, +084…, thông báo rằng phương tiện của họ đã vi phạm luật giao thông và yêu cầu chuyển khoản để nộp tiền phạt.

Thực chất, đây là thủ đoạn lợi dụng đặc thù của hình thức phạt nguội, khi người vi phạm không bị xử lý ngay tại thời điểm vi phạm mà cần thời gian xác minh, hoàn tất hồ sơ. Trong khoảng trống này, các đối tượng đã dựng lên thông tin giả mạo nhằm đánh vào tâm lý lo lắng của chủ phương tiện để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi nhận các cuộc gọi từ số điện thoại lạ hoặc có dấu hiệu bất thường. Người dân không nên nghe hoặc gọi lại các số không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu bảo mật qua điện thoại. Trường hợp nhận cuộc gọi tự xưng là cơ quan nhà nước, người dân cần chủ động kiểm tra lại thông tin thông qua các kênh chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị liên quan để xác minh.

Bên cạnh đó, khi phát hiện cuộc gọi rác hoặc cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân có thể phản ánh tới đầu số 156 theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng. Cụ thể, đối với cuộc gọi rác, người dùng nhắn tin theo cú pháp: V (số điện thoại) (nội dung cuộc gọi) gửi 156 hoặc 5656.

Đối với cuộc gọi lừa đảo, cú pháp phản ánh là: LD (số điện thoại) (nội dung cuộc gọi) gửi 156 hoặc 5656.

