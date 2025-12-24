Phó Thủ tướng Thường trực làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương

Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: VGP)

4 Phó Trưởng ban chỉ đạo gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (Phó Trưởng ban thường trực); Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Chủ nhiệm Phòng không - Không quân toàn quân.

Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài.

Ông Nguyễn Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Nội chính (Văn phòng Chính phủ); Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Đinh Công Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng không lục quân (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Ngoài ra, một số nhân sự được mời tham gia Ban Chỉ đạo gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương.

Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương có chức năng tham mưu giúp Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng không nhân dân trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, phối hợp hiệp đồng giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và các địa phương giải quyết những vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt động phòng không nhân dân.

Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, quyết định về phương hướng, nhiệm vụ và những vấn đề quan trọng liên quan đến phòng không nhân dân; chỉ đạo xây dựng lực lượng, hoàn thiện cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án và triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân và các hoạt động phòng không nhân dân ở cơ quan, tổ chức và địa phương theo quy định của Luật Phòng không nhân dân; tổ chức chỉ đạo sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân...

Bộ Quốc phòng là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương.