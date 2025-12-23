Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyết định truy nã đặc biệt Hoàng Hữu Huynh

23-12-2025 - 21:46 PM | Xã hội

Công an quận Thanh Xuân (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Hữu Huynh nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội ngày 23/12 cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Hoàng Hữu Huynh (SN 1986; trú tại: xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội Cướp tài sản.

Theo điều tra, vào tháng 7 năm 2017, Huynh hẹn gặp chủ thầu công trình ở đường Hồ Mễ Trì để giải quyết số tiền chưa thanh toán khi Huynh làm công ở đó. Khi hai bên gặp nhau, nhóm của Huynh đã hành hung, ép chủ thầu lên xe ô tô đi về lán công trình ở quận Thanh Xuân (cũ) để chốt tiền công nợ.

Quyết định truy nã đối tượng Hoàng Hữu Huynh - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 11/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Hữu Huynh về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 12/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối tượng.

Nếu phát hiện đối tượng Hoàng Hữu Huynh ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội (SĐT: 0946654845), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

