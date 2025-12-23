Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố cán bộ Ban quản lý dự án Lò Trọng Hinh

23-12-2025 - 20:43 PM | Xã hội

Bị can Lò Trọng Hinh bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập hồ sơ, hợp đồng khống, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Trọng Hinh, sinh năm 1983, trú tại thôn 2, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lò Trọng Hinh (ở giữa) (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Kết quả điều tra xác định: Trong năm 2021, Lò Trọng Hinh là cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ) đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công để câu kết, móc nối với doanh nghiệp do Hinh đứng sau điều hành, lập hồ sơ thiết kế, dự toán giá trị công trình rồi mua vật tư, máy móc và thuê nhân công nhưng không báo cáo, thống nhất với Ban quản lý dự án.

Bằng thủ đoạn gian dối, Hinh đã lập hợp đồng thuê nhân công không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng, điều tra các vụ án theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nổi bật

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng Nổi bật

Trung ương thông qua giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa XIV

Trung ương thông qua giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa XIV

20:20 , 23/12/2025
Tin vui cho người dân khi cấp đổi, cấp lại Căn cước năm 2026: 3 nhóm đối tượng này sẽ được hưởng đặc quyền "0 đồng"

Tin vui cho người dân khi cấp đổi, cấp lại Căn cước năm 2026: 3 nhóm đối tượng này sẽ được hưởng đặc quyền "0 đồng"

19:49 , 23/12/2025
Truy nã Đỗ Như Hà sinh năm 1991

Truy nã Đỗ Như Hà sinh năm 1991

19:23 , 23/12/2025
Không khí lạnh tăng cường trở lại, miền Bắc mưa to, rét đậm từ đêm mai

Không khí lạnh tăng cường trở lại, miền Bắc mưa to, rét đậm từ đêm mai

17:59 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên