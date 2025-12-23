Truy nã Đỗ Như Hà sinh năm 1991

Công an thành phố Hà Nội ngày 23/12 cho biết đang truy nã đối tượng Đỗ Như Hà (SN 1991; thường trú tại: phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 04/9/2024, Hà mượn xe SH của bạn để đi chơi. Sau đó, đối tượng mang xe đi cắm được 60 triệu đồng.

Quyết định truy nã đối tượng Đỗ Như Hà - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Như Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 14/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối tượng.

Nếu phát hiện đối tượng Đỗ Như Hà ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0399686406), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.