Thông báo quan trọng của UBND TPHCM liên quan đến tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

23-12-2025 - 16:24 PM | Xã hội

Hết ngày 26-12-2025, các Bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

Ngày 23-12, UBND TPHCM có thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.

Kết thúc hoạt động của Bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành

Theo đó, hết ngày 26-12-2025, các Bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (kể cả Văn phòng UBND TPHCM).

Kể từ ngày 27-12-2025, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, TPHCM).

- Ảnh 1.

UBND TPHCM thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành. Ảnh: TẤN THẠNH

Đối với hồ sơ đã tiếp nhận trước thời điểm thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được tiếp tục, xử lý theo quy định.

Kết quả giải quyết hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 27-12-2025 được chuyển về Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM để trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân theo lịch hẹn hoặc theo yêu cầu.

Đảm bảo thông suốt, liên tục

Theo nội dung thông báo, các sở, ban, ngành có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân về việc chấm dứt việc tiếp nhận, trả kết quả tại các sở, ban, ngành. Đồng thời, kết thúc hoạt động của Bộ phận một cửa tại đơn vị. Niêm yết công khai và thông báo hướng dẫn rõ ràng việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tập trung đến địa điểm mới.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM trong quá trình luân chuyển và trả kết quả giải quyết hồ sơ, đảm bảo thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm cử cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị, trực hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM trong việc kết nối dữ liệu với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chuyên ngành, đảm bảo ứng phó kịp thời trong trường hợp nếu có sự cố kỹ thuật vào ngày 27 và 29-12-2025.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Theo Lê Vĩnh

Người lao động

