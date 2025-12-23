Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp, bắt Nguyễn Thị Xuân An 31 tuổi - Chủ tịch HĐTV Công ty Minh Nhật Duy

23-12-2025 - 14:07 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Xuân An bị bắt cùng với Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Minh Nhật Duy.

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về hành vi “Trốn thuế” gồm:

Nguyễn Nhật Phương, sinh năm 1987, cộng tác viên;

Nguyễn Nhật Phương, sinh năm 1987, cộng tác viên;

Phạm Quang Châu, sinh năm 1985, Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy;

Nguyễn Thị Xuân Tuyết, sinh năm 1981, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy, cùng trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang;

và Nguyễn Thị Xuân An, sinh năm 1994, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Minh Nhật Duy (trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Khám xét khẩn cấp, bắt Nguyễn Thị Xuân An 31 tuổi - Chủ tịch Công ty Minh Nhật Duy - Ảnh 1.
Khám xét khẩn cấp, bắt Nguyễn Thị Xuân An 31 tuổi - Chủ tịch Công ty Minh Nhật Duy - Ảnh 2.
Khám xét khẩn cấp, bắt Nguyễn Thị Xuân An 31 tuổi - Chủ tịch Công ty Minh Nhật Duy - Ảnh 3.
Khám xét khẩn cấp, bắt Nguyễn Thị Xuân An 31 tuổi - Chủ tịch Công ty Minh Nhật Duy - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Xuân An (áo đỏ) và các đồng phạm. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trước đó, ngày 25/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn thuế” xảy ra tại công ty TNHH Minh Nhật Duy, địa chỉ tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòa Điền, tỉnh An Giang).

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, các bị can Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Nguyễn Thị Xuân An và Phạm Quang Châu đã sử dụng 67 hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không hợp pháp của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải An Tâm để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào với tổng giá trị 180.442.884.267 đồng, nhằm mục đích khấu trừ thuế GTGT, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 18 tỷ đồng.

Riêng bị can Nguyễn Nhật Phương, tuy không phải là thành viên công ty, nhưng đã giúp sức cho các bị can thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu và chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bắt Nguyễn Văn Sơn 66 tuổi

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026 Nổi bật

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng Nổi bật

Rơi cabin thang máy tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, 2 người thương vong

Rơi cabin thang máy tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, 2 người thương vong

13:31 , 23/12/2025
Công an TPHCM khuyến cáo quan trọng sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới

Công an TPHCM khuyến cáo quan trọng sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới

13:10 , 23/12/2025
Nhiều người lên tiếng cảnh báo chiêu lừa đảo mới ngày cuối năm, chặn số ngay nếu nhận được tin nhắn "lạ" này!

Nhiều người lên tiếng cảnh báo chiêu lừa đảo mới ngày cuối năm, chặn số ngay nếu nhận được tin nhắn "lạ" này!

13:00 , 23/12/2025
Doanh nghiệp có được hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Doanh nghiệp có được hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026?

12:42 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên