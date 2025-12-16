Bắt và khám xét khẩn cấp Sầm Thị Hiền

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An và mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phát huy vai trò mũi nhọn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, ngay trong những ngày đầu ra quân đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an xã, các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói hêrôin có trọng lượng 185g.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Châu Văn Cường (sinh năm 1968), trú tại xã Quỳ Hợp có nhiều bất minh về kinh tế, đối tượng thường xuyên xuất hiện tại khu vực đồi núi huyện Quế Phong (cũ) gặp gỡ với số đối tượng có liên quan đến ma túy.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Cường móc nối với Sầm Thị Hiền (sinh năm 1975) và Lô Văn Tuấn (sinh năm 2001), đều trú tại xã Mường Quàng hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong (trước đây) đi các tỉnh tiêu thụ.

Trong đó, Hiền với vai trò chủ mưu cầm đầu tìm kiếm nguồn hàng từ số đối tượng người Mông khu vực biên giới và giao cho mắt xích chính là Cường để bán cho khách có nhu cầu.

3 đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đường dây phạm tội hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng lợi dụng đêm tối, rừng sâu để giao nhận hàng và luôn thanh toán bằng tiền mặt để không lưu lại dấu vết giao dịch. Đặc biệt, khi di chuyển hoặc cất dấu ma túy, đối tượng không để "hàng" trong khu vực của mình quản lý phòng khi Cơ quan Công an phát hiện, sẽ chối bỏ số ma túy của mình.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khi đã có đầy đủ chứng cứ, Ban Chuyên án quyết định phá án.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 15/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì với Công an 3 xã: Quỳ Hợp, Mường Ham, Mường Quàng phối hợp đơn vị nghiệp vụ cùng Chi cục Hải quan Khu vực XI chia thành 3 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đồng loạt cả 3 đối tượng, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói hêrôin có trọng lượng 185g và 1 cân tiểu ly.

Tại Cơ quan điều tra, trước những tài liệu chứng cứ mà Cơ quan Công an thu thập được, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.