Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt và khám xét khẩn cấp Sầm Thị Hiền

16-12-2025 - 08:24 AM | Xã hội

Sầm Thị Hiền được xác định là chủ mưu cầm đầu tìm kiếm nguồn hàng trong đường dây ma túy vừa bị triệt phá.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An và mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phát huy vai trò mũi nhọn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, ngay trong những ngày đầu ra quân đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an xã, các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói hêrôin có trọng lượng 185g.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Châu Văn Cường (sinh năm 1968), trú tại xã Quỳ Hợp có nhiều bất minh về kinh tế, đối tượng thường xuyên xuất hiện tại khu vực đồi núi huyện Quế Phong (cũ) gặp gỡ với số đối tượng có liên quan đến ma túy.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Cường móc nối với Sầm Thị Hiền (sinh năm 1975) và Lô Văn Tuấn (sinh năm 2001), đều trú tại xã Mường Quàng hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong (trước đây) đi các tỉnh tiêu thụ.

Trong đó, Hiền với vai trò chủ mưu cầm đầu tìm kiếm nguồn hàng từ số đối tượng người Mông khu vực biên giới và giao cho mắt xích chính là Cường để bán cho khách có nhu cầu.

Bắt và khám xét khẩn cấp Sầm Thị Hiền - Ảnh 1.

3 đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đường dây phạm tội hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng lợi dụng đêm tối, rừng sâu để giao nhận hàng và luôn thanh toán bằng tiền mặt để không lưu lại dấu vết giao dịch. Đặc biệt, khi di chuyển hoặc cất dấu ma túy, đối tượng không để "hàng" trong khu vực của mình quản lý phòng khi Cơ quan Công an phát hiện, sẽ chối bỏ số ma túy của mình.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khi đã có đầy đủ chứng cứ, Ban Chuyên án quyết định phá án.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 15/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì với Công an 3 xã: Quỳ Hợp, Mường Ham, Mường Quàng phối hợp đơn vị nghiệp vụ cùng Chi cục Hải quan Khu vực XI chia thành 3 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đồng loạt cả 3 đối tượng, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói hêrôin có trọng lượng 185g và 1 cân tiểu ly.

Tại Cơ quan điều tra, trước những tài liệu chứng cứ mà Cơ quan Công an thu thập được, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội "ăn chặn" tiền của sinh viên sự kiện A80

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội "ăn chặn" tiền của sinh viên sự kiện A80 Nổi bật

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan nộp 100 tỷ đồng, 4 thửa đất

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan nộp 100 tỷ đồng, 4 thửa đất Nổi bật

Hình ảnh thiết kế trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 850 nghìn tỷ đồng

Hình ảnh thiết kế trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 850 nghìn tỷ đồng

07:53 , 16/12/2025
Giảm thời gian cấp, đổi GPLX: Hợp lý, hợp lẽ

Giảm thời gian cấp, đổi GPLX: Hợp lý, hợp lẽ

07:45 , 16/12/2025
Mr. Hunter bị dẫn độ về nước

Mr. Hunter bị dẫn độ về nước

21:32 , 15/12/2025
Cục CSGT nói về việc ứng dụng Camera AI nhưng CSGT vẫn phải có mặt trên đường

Cục CSGT nói về việc ứng dụng Camera AI nhưng CSGT vẫn phải có mặt trên đường

21:06 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên