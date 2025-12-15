Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mr. Hunter bị dẫn độ về nước

15-12-2025 - 21:32 PM | Xã hội

Sau khi bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép, Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter) bị Công an Việt Nam dẫn độ về nước.

Chiều 15-12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter) sau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam đã sang Campuchia. Tháng 9 vừa qua, Ngọ bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép.

Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam trong vụ lừa đảo ngọai hối lớn - Ảnh 1.

Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ khi chưa bị khởi tố

Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, sau khi phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm các thủ tục, ngày 13-12, công an đã dẫn độ Lê Khắc Ngọ về nước. Trước đó, vợ của Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị bắt, đưa từ Thái Lan về Việt Nam.

Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Công an Hà Nội xác định đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh - sale, được tuyển dụng và đào tạo nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế.

Thời gian đầu, các "con mồi" được cho thắng lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhóm của Nam lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản. Công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale.

Đến nay, Công an Hà Nội đã thu hồi tổng tài sản giá trị khoảng 5.315 tỉ đồng. Công an đã tiếp nhận được 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỉ đồng.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ.

Theo Nguyễn Hưởng

Đời sống và pháp luật

