Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị ép chuyển 4 tỷ đồng, một phụ nữ vẫn tin tưởng bạn trai "Đình Hưng" là doanh nhân thành đạt

15-12-2025 - 20:18 PM | Xã hội

Do bị thao túng tâm lý, chị T. đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn giao dịch ảo và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng.

Ngày 9/12 vừa qua, Công an xã Cẩm Xuyên phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng bằng thủ đoạn tinh vi, cụ thể như sau:

Bị ép chuyển 4 tỷ đồng, người phụ nữ vẫn tuyệt đối tin tưởng bạn trai là doanh nhân thành đạt - Ảnh 1.

Cụ thể, chị T. (sinh năm 1980, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đồng ý kết bạn Facebook với tài khoản "Nguyễn Đình Hưng". Sau một thời gian ngắn làm quen, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, nhanh chóng tạo dựng lòng tin rồi gợi ý "đầu tư" vào sàn giao dịch ảo siêu lợi nhuận.

Tiếp đó, đối tượng đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không chuyển tiền. Do bị thao túng tâm lý, chị T. đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng.

Bị ép chuyển 4 tỷ đồng, người phụ nữ vẫn tuyệt đối tin tưởng bạn trai là doanh nhân thành đạt - Ảnh 2.

Tại cơ quan Công an, chị T. vẫn tuyệt đối tin tưởng tài khoản "Nguyễn Đình Hưng", cho rằng đây là một doanh nhân thành đạt, sinh sống tại Hà Nội và thường xuyên trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo và điện thoại, dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Công an xã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định số điện thoại và tài khoản Facebook "Nguyễn Đình Hưng" là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài; đồng thời khẳng định "sàn giao dịch CME GROUP" là giả mạo.

Sau khi được lực lượng Công an cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. đã nhận thức vụ việc, đồng thời thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của đối tượng.

Qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội và các mối quan hệ tình cảm ảo để đe dọa, tống tình hoặc ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào các "sàn giao dịch tiền ảo" giả mạo.

Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt tài sản và thu thập thông tin cá nhân.

Bị ép chuyển 4 tỷ đồng, người phụ nữ vẫn tuyệt đối tin tưởng bạn trai là doanh nhân thành đạt - Ảnh 4.

Cơ quan khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các tài khoản lạ, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay 15,12, những ai chưa làm việc này trên VNeID cần thực hiện ngay kẻo bị phạt tiền

Từ hôm nay 15,12, những ai chưa làm việc này trên VNeID cần thực hiện ngay kẻo bị phạt tiền Nổi bật

Vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng

Vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng Nổi bật

Bộ Công an đang giám định chất lượng các sản phẩm của Hoàng Hường

Bộ Công an đang giám định chất lượng các sản phẩm của Hoàng Hường

19:59 , 15/12/2025
CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành

CLIP: Cận cảnh máy bay Boeing 787 vừa đáp xuống sân bay Long Thành

19:52 , 15/12/2025
Bắt chủ nhà Thân Văn Hiển

Bắt chủ nhà Thân Văn Hiển

19:34 , 15/12/2025
Bộ Công an điều tra nghi vấn tài chính không minh bạch của dự án Nuôi em

Bộ Công an điều tra nghi vấn tài chính không minh bạch của dự án Nuôi em

18:59 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên