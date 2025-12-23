Rơi cabin thang máy tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, 2 người thương vong

Ngày 23/12, Sở Nội vụ TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình “Cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ” (số 219 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP.HCM) vào ngày 17/12.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM, trong quá trình thi công lắp đặt thang máy do Công ty Cổ phần Thang máy Phú An thực hiện, nhóm công nhân sử dụng pa lăng xích điện loại 2,8 tấn để nâng hạ cabin trong giếng thang. Hai công nhân đứng trực tiếp trên sàn cabin và điều khiển pa lăng bằng thiết bị điều khiển từ xa.

Trong quá trình này, khung sàn cabin bất ngờ rơi tự do xuống hố thang, gây tai nạn nghiêm trọng. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy bộ phận kẹp xích tải của móc treo bị bung, khiến hệ thống treo mất liên kết. Đầu dây xích tải được phát hiện nằm gần đĩa xích của pa lăng điện, treo ở độ cao khoảng 18 m so với đáy hố thang.

Vụ tai nạn khiến anh M.Đ.H.T (SN 1998) tử vong tại chỗ; anh L.V.Đ (SN 2003) bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Đáng chú ý, nạn nhân tử vong là lao động phổ thông, chưa ký hợp đồng lao động và mới làm việc tại công trình từ ngày 15/12.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã có mặt, tổ chức cứu nạn, phong tỏa hiện trường và đảm bảo an toàn cho các công nhân khác.

Ban điều hành dự án cho biết đã ngừng toàn bộ hoạt động thi công để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn lao động, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ, báo cáo sự việc theo quy định.