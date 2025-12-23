Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rơi cabin thang máy tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, 2 người thương vong

23-12-2025 - 13:31 PM | Xã hội

Trong quá trình lắp đặt thang máy tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, khung sàn cabin bất ngờ rơi xuống hố thang, khiến anh M.Đ.H.T (SN 1998) tử vong tại chỗ, anh L.V.Đ (SN 2003) bị thương nặng.

Ngày 23/12, Sở Nội vụ TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình “Cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ” (số 219 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP.HCM) vào ngày 17/12.

Nhà thi đấu Phú Thọ nơi đang thi công sửa chữa, cải tạo.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM, trong quá trình thi công lắp đặt thang máy do Công ty Cổ phần Thang máy Phú An thực hiện, nhóm công nhân sử dụng pa lăng xích điện loại 2,8 tấn để nâng hạ cabin trong giếng thang. Hai công nhân đứng trực tiếp trên sàn cabin và điều khiển pa lăng bằng thiết bị điều khiển từ xa.

Trong quá trình này, khung sàn cabin bất ngờ rơi tự do xuống hố thang, gây tai nạn nghiêm trọng. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy bộ phận kẹp xích tải của móc treo bị bung, khiến hệ thống treo mất liên kết. Đầu dây xích tải được phát hiện nằm gần đĩa xích của pa lăng điện, treo ở độ cao khoảng 18 m so với đáy hố thang.

Vụ tai nạn khiến anh M.Đ.H.T (SN 1998) tử vong tại chỗ; anh L.V.Đ (SN 2003) bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Đáng chú ý, nạn nhân tử vong là lao động phổ thông, chưa ký hợp đồng lao động và mới làm việc tại công trình từ ngày 15/12.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM.

Như Tiền Phong đã thông tin, tối 17/12, trong quá trình thi công bên trong công trình, hệ thống nâng hạ cabin thang máy gặp sự cố nghiêm trọng, khiến khung sàn cabin rơi từ độ cao lớn xuống hố thang. Vụ việc khiến một công nhân tử vong tại chỗ, người còn lại bị đa chấn thương và được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã có mặt, tổ chức cứu nạn, phong tỏa hiện trường và đảm bảo an toàn cho các công nhân khác.

Ban điều hành dự án cho biết đã ngừng toàn bộ hoạt động thi công để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn lao động, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ, báo cáo sự việc theo quy định.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026 Nổi bật

Dương Thị Hoàng Yến sinh năm 1997 bị bắt

Dương Thị Hoàng Yến sinh năm 1997 bị bắt Nổi bật

Công an TPHCM khuyến cáo quan trọng sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới

Công an TPHCM khuyến cáo quan trọng sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới

13:10 , 23/12/2025
Nhiều người lên tiếng cảnh báo chiêu lừa đảo mới ngày cuối năm, chặn số ngay nếu nhận được tin nhắn "lạ" này!

Nhiều người lên tiếng cảnh báo chiêu lừa đảo mới ngày cuối năm, chặn số ngay nếu nhận được tin nhắn "lạ" này!

13:00 , 23/12/2025
Doanh nghiệp có được hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Doanh nghiệp có được hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026?

12:42 , 23/12/2025
CSGT TPHCM chỉ cách tránh "phạt nguội" hiệu quả

CSGT TPHCM chỉ cách tránh "phạt nguội" hiệu quả

12:14 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên