Công an TPHCM khuyến cáo quan trọng sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới

23-12-2025 - 13:10 PM | Xã hội

(NLĐO) - "Được Đất Bắc", kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây đòi nợ thuê dưới vỏ bọc công ty mua bán nợ bị bắt, Công an TPHCM ra khuyến cáo quan trọng

Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Hồ Thành Được (biệt danh là Được Đất Bắc; SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

"Được Đất Bắc" sa lưới

Hồ Thành Được là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây cưỡng đoạt tài sản, dưới vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ.

Đây là một trong những "mắc xích" của nhiều băng nhóm tội phạm tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật , sử dụng các thủ đoạn khủng bố tinh thần, bôi nhọ trên mạng xã hội, cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Công an TPHCM khuyến cáo quan trọng sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới - Ảnh 1.

"Được Đất Bắc" bị Công an TPHCM bắt

Hồ Thành Được cùng các đồng phạm thành lập pháp nhân doanh nghiệp để ký hợp đồng "mua bán nợ" giả cách, thực chất là hợp thức hoá hành vi đòi nợ thuê.

Sau khi ký hợp đồng, nhóm này mặc đồng phục công ty, sử dụng xe gắn logo doanh nghiệp, nhiều lần kéo đến nhà con nợ la lối, gây áp lực tinh thần, thậm chí quay clip đăng mạng xã hội nhằm bôi nhọ, ép buộc trả tiền.

CLIP: Những hành vi của nhóm "Được Đất Bắc" trên mạng xã hội

Một số trường hợp, các đối tượng còn nhắn tin, gọi điện khủng bố người thân, nơi làm việc của nạn nhân.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định băng nhóm đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, thu giữ hàng trăm hợp đồng mua bán nợ và nhiều tang vật liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo

Người dân được khuyến cáo không thuê, không tiếp tay cho dịch vụ đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi bị đe doạ, cưỡng ép, cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được bảo vệ.

Người dân không thuê, không tiếp tay cho các dịch vụ đòi nợ thuê dưới mọi hình thức; đặc biệt là các công ty núp bóng mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ. Cảnh giác với hợp đồng "mua bán nợ" giả.

Khi bị đe doạ, khủng bố tinh thần, bôi nhọ trên mạng xã hội , người dân cần bình tĩnh, không thỏa hiệp, không đưa tiền.

Đồng thời, người dân lưu giữ tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh, clip làm chứng cứ trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất. Không chia sẻ, bình luận, tiếp tay lan truyền clip bôi nhọ con nợ trên mạng xã hội, bởi hành vi này có thể tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

Người dân chủ động tố giác tội phạm, phối hợp cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an xử lý triệt để các băng nhóm đòi nợ thuê trái pháp luật.

Công an TPHCM khẳng định: Không khoan nhượng với tội phạm núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng hoạt động mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản. Kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

