937 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

23-12-2025 - 15:28 PM | Xã hội

Những chủ xe máy có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông và nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm. Trong đó có nhiều chủ xe máy bị phạt nguội.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ 12h00’ ngày 21/12/2025 đến 12h00’ ngày 22/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 92 trường hợp xe mô tô (xe máy) vi phạm bị phạt nguội.

Danh sách 92 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 20/12/2025 đến 12h00’ ngày 21/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 119 trường hợp xe máy vi phạm bị phạt nguội.

Danh sách 119 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 19/12/2025 đến 12h00’ ngày 20/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), cũng đã phát hiện 178 trường hợp xe máy vi phạm bị phạt nguội.

Danh sách 178 trường hợp vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 17/12/2025 đến 12h00’ ngày 18/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 110 trường hợp xe máy vi phạm bị phạt nguội.

Danh sách 110 trường hợp vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 15/12/2025 đến 12h00’ ngày 16/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 118 trường hợp xe máy vi phạm bị phạt nguội.

Danh sách 118 trường hợp vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 13/12/2025 đến 12h00’ ngày 14/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), cũng đã tự động phát hiện 164 trường hợp xe máy vi phạm bị phạt nguội

Danh sách 164 trường hợp vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 12/12/2025 đến 12h00’ ngày 13/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 85 trường hợp xe máy vi phạm bị phạt nguội.

Danh sách 85 trường hợp:

Ngày 20/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 14/12 – 18/12/2025.

Theo thông báo, có 242 trường hợp vi phạm được hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận. Trong đó có 71 trường hợp mô tô (xe máy) vi phạm bị phạt nguội.

Danh sách 71 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Vượt đèn đỏ: 53 trường hợp

99AA-388.24; 98AH-067.16; 98AA-069.95; 99AA-494.43; 98B1-823.38; 98E1-518.01; 98B2-365.68; 98B1-881.56; 98B3-271.21; 98B1-590.88; 99AA-375.63; 25AA-382.67; 98B3-851.67; 98B1-300.04; 99AA-985.10; 98D1-235.89; 98E1-576.63; 99AA-424.50; 98B3-898.26; 98B2-787.24; 98AA-092.18; 98B1-111.24; 98B2-594.19; 99K1-381.36; 98B2-186.58; 98B3-196.69; 98B2-078.41; 99AA-985.10; 98AA-212.82; 98H1-148.98; 98AA-108.37; 98B2-356.90; 98MĐ1-104.89; 98B2-652.61; 99C1-194.26; 98K1-023.59; 98B3-737.73; 26B2-622.28; 21F1-055.06; 98G1-008.41; 98B1-952.69; 98B2-086.39; 98B3-645.52; 98B2-628.90; 98B1-950.36; 98L1-149.34; 98B2-350.91; 99AA-511.78; 98B3-627.97; 98B2-224.84; 98B2-801.93; 98B2-594.19; 98B1-969.10.

Chạy quá tốc độ quy định: 18 trường hợp

12S1-081.54; 12U1-187.74; 20AD-077.18; 21EA-259.43; 27T1-113.50; 29AD-174.12; 72C1-876.20; 88K1-314.15; 89E1-501.67; 89F1-411.81; 98AH-076.04; 98D2-012.41; 98M1-339.15; 99AA-110.91; 99AA-347.27; 99E1-362.38; 99E1-576.67; 99G1-362.15.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Tổng hợp: Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

