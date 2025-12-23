Kiểu thu hồi nợ "đòi cho bỏ ghét" của Được Đất Bắc

Vừa qua, Công an TPHCM đã bắt Hồ Thành Được (biệt danh là Được Đất Bắc; SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Hồ Thành Được cùng "đàn em" thành lập nhiều công ty, tuyển hàng loạt nhân viên tham gia thu hồi nợ trái pháp luật.

Ký hợp đồng lách luật

Nhóm 3 công ty do Được thành lập gồm: Công ty Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty Mua bán nợ Đất Bắc.

Các clip trên mạng xã hội của nhóm Được Đất Bắc

Để vận hành mua bán nợ kiểu "anh chị", Được chỉ đạo cấp dưới ký các hợp đồng "giả cách" mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi, việc này để che giấu hành vi của nhóm này.

Đồng thời, những khách hàng ký hợp đồng phải thoả thuận chi trả cho băng nhóm của Hồ Thành Được từ 10% đến 50% tổng số tiền nợ thu hồi được.

Được Đất Bắc cùng 19 đàn em bị Công an TPHCM bắt giữ

Để gây áp lực cho nạn nhân, sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Được ra lệnh cho thuộc cấp mặc đồng phục, sử dụng xe có dán logo công ty mua bán nợ liên tục đến nhà con nợ lớn tiếng, làm cho nạn nhân xấu hổ, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Những clip được đăng rất chuyên nghiệp

Quay clip đòi nợ chuyên nghiệp

Để khuếch trương tên tuổi, Được đã bố trí nhân viên quay clip mỗi khi nhóm này đi đòi nợ. Sau khi quay clip, Được tiếp tục chỉ đạo cắt ghép, dựng thành các clip ngắn đăng trên mạng xã hội, chủ yếu là trên nền tảng TikTok. Các clip đòi nợ của Hồ Thành Được gây chú ý trên mạng, thu hút hàng chục ngàn lượt xem, like, chia sẻ.

Những lần đòi nợ đều đi xe có logo

Những clip này vừa để bôi xấu con nợ, gây áp lực buộc phải trả nợ theo yêu cầu của các đối tượng; vừa "khuếch trương" thanh thế, quảng bá hình ảnh để tìm kiếm thêm khách hàng ký hợp đồng đòi nợ thuê.

Đáng chú ý, trong một số vụ việc, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Trên mạng xã hội, Được Đất Bắc tự tin rằng cách đòi nợ thuê của mình đúng pháp luật, hiệu quả cao. Trong một số trường hợp, Được Đất Bắc trước khi đến nhà con nợ đã gửi thông báo đến công an địa phương.

Kênh TikTok "Được Đất Bắc 620" có 284.000 người theo dõi, Được liên tục đăng clip đi đòi nợ khắp cả nước.

Một số clip thu hút sự quan tâm như: "Nhận thông báo bán nợ trong vòng 3 ngày không liên hệ thanh toán, Được đến tận nhà đòi nợ nha", "Nợ khó có Được lo, Được Đất Bắc khắc tinh của nợ", "Đòi cho bỏ ghét".

Đáng chú ý, nhiều clip thu hút hàng chục ngàn, hàng triệu lượt xem, thậm chí nhiều clip đòi nợ có 14 triệu, 15 triệu lượt xem với hàng chục ngàn bình luận.

Những khách hàng của Được thường là những người liên quan đến tranh chấp hùn vốn làm ăn, vỡ hụi, thậm chí đang kiện tụng tại toà.

Để tìm nguồn khách, Được đăng thông tin khoe mẽ quen biết rộng, nói chuyện phong cách "anh chị" đồng thời hứa sẽ chi hoa hồng cho người giới thiệu…