Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội xử lý chủ kênh “Tuổi Già Audio” và ra cảnh báo nóng

23-12-2025 - 15:00 PM | Xã hội

Người dân cần nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng khi sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI đúng cách.

Công an TP Hà Nội ngày 23/11 cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP vừa xử lý V.T.Đ (trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội), là quản trị kênh Youtube “Tuổi Già Audio” đổi tên từ “Kỳ Án Việt Audio (Tuổi Già Audio)”. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video AI tạo dựng quá trình gây án mạng và hình ảnh lực lượng Công an phá án.

Mục đích của V.T.Đ đăng tải các video lên kênh Youtube là để thu hút đông người xem, kiếm tiền quảng cáo từ Youtube. Ngày 6/11/2025, V.T.Đ đăng tải video có tiêu đề “Chấn động Chương Mỹ”. Nội dung vụ án trong video không có thật do V.T.Đ dùng AI viết kịch bản và tạo dựng, gây hoang mang dư luận và gây nhầm lẫn cho người xem.

Công an xử phạt trường hợp vi phạm - Ảnh: Công an Hà Nội

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.T.Đ về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Theo Công an Hà Nội cho biết thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng công nghệ AI để tạo ra các hình ảnh, video nội dung “rác”, xấu độc, phản cảm, bịa đặt thông tin sai sự thật, thậm chí mang tính bạo lực nhằm kích thích sự tò mò, thu hút lượt xem. Những nội dung này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, tâm lý và hành vi của người sử dụng mạng xã hội. Các nội dung này thường sử dụng từ ngữ như “vụ án”, “bí mật”, “hồ sơ”…

Sau thời gian ngắn tạo lập, hoạt động, nhiều kênh đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn người đăng ký, theo dõi và hàng chục triệu lượt xem video. Đáng chú ý, nhiều kênh có lượng tương tác lớn tạo dựng các video, hình ảnh, bịa đặt thông tin về lực lượng Công an mục đích trục lợi, “câu view”, “câu like” tạo dư luận xấu, gây nhầm lẫn cho người xem cho rằng những video này là thật.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội nghiêm cấm hành vi sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền các thông tin sai sự thật. Ngoài ra, người dân cần nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng khi sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI đúng cách.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026 Nổi bật

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng Nổi bật

Kiểu thu hồi nợ "đòi cho bỏ ghét" của Được Đất Bắc

Kiểu thu hồi nợ "đòi cho bỏ ghét" của Được Đất Bắc

14:48 , 23/12/2025
'Ông trùm' Hồ Thành Được bị bắt sau vụ khám xét khẩn cấp 6 địa điểm: Nổi tiếng Tiktok với 4 triệu lượt thích

'Ông trùm' Hồ Thành Được bị bắt sau vụ khám xét khẩn cấp 6 địa điểm: Nổi tiếng Tiktok với 4 triệu lượt thích

14:25 , 23/12/2025
Khám xét khẩn cấp, bắt Nguyễn Thị Xuân An 31 tuổi - Chủ tịch HĐTV Công ty Minh Nhật Duy

Khám xét khẩn cấp, bắt Nguyễn Thị Xuân An 31 tuổi - Chủ tịch HĐTV Công ty Minh Nhật Duy

14:07 , 23/12/2025
Rơi cabin thang máy tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, 2 người thương vong

Rơi cabin thang máy tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, 2 người thương vong

13:31 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên