Công an Hà Nội xử lý chủ kênh “Tuổi Già Audio” và ra cảnh báo nóng

Công an TP Hà Nội ngày 23/11 cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP vừa xử lý V.T.Đ (trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội), là quản trị kênh Youtube “Tuổi Già Audio” đổi tên từ “Kỳ Án Việt Audio (Tuổi Già Audio)”. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video AI tạo dựng quá trình gây án mạng và hình ảnh lực lượng Công an phá án.

Mục đích của V.T.Đ đăng tải các video lên kênh Youtube là để thu hút đông người xem, kiếm tiền quảng cáo từ Youtube. Ngày 6/11/2025, V.T.Đ đăng tải video có tiêu đề “Chấn động Chương Mỹ”. Nội dung vụ án trong video không có thật do V.T.Đ dùng AI viết kịch bản và tạo dựng, gây hoang mang dư luận và gây nhầm lẫn cho người xem.

Công an xử phạt trường hợp vi phạm - Ảnh: Công an Hà Nội

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.T.Đ về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Theo Công an Hà Nội cho biết thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng công nghệ AI để tạo ra các hình ảnh, video nội dung “rác”, xấu độc, phản cảm, bịa đặt thông tin sai sự thật, thậm chí mang tính bạo lực nhằm kích thích sự tò mò, thu hút lượt xem. Những nội dung này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, tâm lý và hành vi của người sử dụng mạng xã hội. Các nội dung này thường sử dụng từ ngữ như “vụ án”, “bí mật”, “hồ sơ”…

Sau thời gian ngắn tạo lập, hoạt động, nhiều kênh đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn người đăng ký, theo dõi và hàng chục triệu lượt xem video. Đáng chú ý, nhiều kênh có lượng tương tác lớn tạo dựng các video, hình ảnh, bịa đặt thông tin về lực lượng Công an mục đích trục lợi, “câu view”, “câu like” tạo dư luận xấu, gây nhầm lẫn cho người xem cho rằng những video này là thật.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội nghiêm cấm hành vi sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền các thông tin sai sự thật. Ngoài ra, người dân cần nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng khi sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI đúng cách.