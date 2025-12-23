Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không khí lạnh tăng cường trở lại, miền Bắc mưa to, rét đậm từ đêm mai

23-12-2025 - 17:59 PM | Xã hội

Từ đêm 24/12, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai (24/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng do không khí lạnh suy yếu.

Dự báo, khoảng đêm 24/12, khu vực này có mưa, mưa rào do tác động một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường trở lại. Từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Từ ngày 25/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc trời chuyển lạnh.

Không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa rào rải rác cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

