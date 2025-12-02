Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, rét nhất dưới 11 độ C: Hà Nội trở lạnh rõ rệt khi nào?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hiện nay một t bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ảnh hưởng đến nước ta trong khoảng 24-48 giờ tới.

Gần sáng và sáng ngày 3/12, khối không khí lạnh này sẽ tràn xuống Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra toàn bộ Tây Bắc Bộ và một phần Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc tăng lên cấp 3, riêng vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ảnh minh họa

Từ đêm 3/12, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C; vùng núi 13-15 độ C và một số khu vực núi cao có thể xuống dưới 11 độ C. Tại Hà Nội, đêm 3/12 trở lạnh rõ rệt, nền nhiệt dao động 15-18 độ C.

Trên biển, không khí lạnh khiến gió mạnh dần lên từ gần sáng 3/12. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc đạt cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng cao 2-4 m.

Khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Từ chiều cùng ngày, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng 3-5 m.

Dự báo trong ngày và đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; vùng núi phổ biến 14-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ trung bình trong ngày 19-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C và vùng núi cao có điểm dưới 15 độ C.

Không chỉ gây rét, không khí lạnh tăng cường khi kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 15 và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ làm xuất hiện đợt mưa vừa đến mưa to kéo dài từ đêm 2 đến 5/12. Khu vực chịu ảnh hưởng mạnh gồm Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Đợt rét và mưa này có nguy cơ gây ảnh hưởng đến vật nuôi, cây trồng; đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Ở trên biển, gió mạnh và sóng lớn sẽ gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động.