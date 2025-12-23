Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

23-12-2025 - 19:18 PM | Xã hội

Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Trợ lý Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 23/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Trợ lý Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Trịnh Mạnh Linh. (Ảnh: Thế Đại)

Ông Trịnh Mạnh Linh là Tiến sỹ quản lý Kinh tế, Thạc sỹ Ngoại thương, Cử nhân Luật học.

Ông Linh từng có thời gian làm thư ký cho Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 8/2023, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tháng 1/2025, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hiện nay có Trưởng ban Lê Minh Hưng và 8 Phó ban, gồm các ông/bà: Hoàng Đăng Quang (Phó Trưởng ban Thường trực), Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Thành Tâm, Đỗ Thanh Bình (kiêm nhiệm), Nguyễn Hữu Đông (kiêm nhiệm), Bùi Thị Quỳnh Vân, Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Mạnh Linh.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương , trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, Ban Tổ chức Trubg ương là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Anh Văn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026 Nổi bật

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng Nổi bật

Truy nã Đỗ Như Hà sinh năm 1991

Truy nã Đỗ Như Hà sinh năm 1991

19:23 , 23/12/2025
Không khí lạnh tăng cường trở lại, miền Bắc mưa to, rét đậm từ đêm mai

Không khí lạnh tăng cường trở lại, miền Bắc mưa to, rét đậm từ đêm mai

17:59 , 23/12/2025
Cảnh báo thêm 1 thủ đoạn lừa đảo mới nhắm đến những người tham gia giao thông, ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Cảnh báo thêm 1 thủ đoạn lừa đảo mới nhắm đến những người tham gia giao thông, ai cũng có thể trở thành nạn nhân

17:23 , 23/12/2025
Công an tỉnh Cà Mau truy nã Tổng Giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Công an tỉnh Cà Mau truy nã Tổng Giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

17:02 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên