Tài xế Doãn Việt Cường trong vụ lật xe ở Ngã Tư Sở bị tạm giữ tội gì?

23-12-2025 - 22:26 PM | Xã hội

Sau vụ tai nạn lật xe ở đường Láng, tài xế Doãn Việt Cường bước ra từ xe lật trong tình trạng biểu hiện không tỉnh táo.

Tối 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã quyết định tạm giữ Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại: Khương Đình, Hà Nội) là tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở để điều tra hành vi sử dụng ma túy.

Trước đó, khoảng 12h00’ ngày 17/12/2025, Doãn Việt Cường điều khiển xe ô hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa thì va chạm giao thông với 02 xe ô tô khác khiến xe ô tô của Cường bị lật. Sau khi xảy ra va chạm, đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo.

Doãn Việt Cường tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Đống Đa đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc. Qua test nhanh, Cường dương tính với ma túy. Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận trưa ngày 17/12/2025 có sử dụng ma túy. Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về đầu tháng 7/2025.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

