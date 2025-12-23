Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn về công tác cán bộ

23-12-2025 - 22:40 PM | Xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về công tác cán bộ tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Lai Châu, Lạng Sơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn ông Vũ Minh Tuấn thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để chuyển công tác đến Thành ủy Hà Nội.

Ông Vũ Minh Tuấn (sinh năm 1975) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội và bố trí làm Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khi thành lập.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Thành ủy Hà Nội chúc mừng ông Vũ Minh Tuấn

Ông Tuấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Khi về Văn phòng Quốc hội, ông Vũ Minh Tuấn phụ trách công tác thông tin, truyền thông, tham mưu chiến lược truyền thông nghị trường và triển khai các giải pháp đổi mới trong cung cấp thông tin cho báo chí và cử tri.

Cũng vào thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết qủa bầu bà Tẩn Thị Quế - Trưởng Ban Dân tộc giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Tẩn Thị Quế được tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu vào ngày 7/12. Bà Quế sinh năm 1979, quê quán xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu; trình độ Đại học Sư phạm ngành Sinh - Hóa, Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục và Phát triển cộng đồng.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành giao ông Triệu Quang Huy, tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phụ trách đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn. Trong thời gian phụ trách, ông Huy được hưởng mức phụ cấp chức vụ tương đương chức danh trưởng đoàn (hệ số 1,25).

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

