Hà Nội hạn chế xe tải nặng vào Vành đai 3 trên cao, tài xế cần lưu ý gì?

Từ 1/1/2026, Sở Xây dựng Hà Nội thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô tải có khối lượng từ 10 tấn trở lên, xe container và xe đầu kéo lưu thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32 theo hướng đi về đường Vành đai 3 trong khung giờ cao điểm.

Việc thí điểm nhằm thực hiện các giải pháp giải quyết 5 điểm nghẽn lớn trên địa bàn, trong đó có tình trạng ùn tắc giao thông.

Trên cơ sở thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam và Công an thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông để thực hiện thí điểm.

Cụ thể, trên đường Hồ Tùng Mậu (Quốc lộ 32): Cấm xe tải trên 10 tấn và xe container lưu thông theo hướng đi Vành đai 3 trên cao, đoạn từ ngã tư Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu đến nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng.

Đại lộ Thăng Long nhìn từ trên cao.

Trên Đại lộ Thăng Long: Cấm xe tải trên 10 tấn và xe container lưu thông từ Đại lộ Thăng Long lên Vành đai 3 trên cao, đoạn từ nút giao tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long đến nút giao Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến (nút Trung Hòa).

Các phương tiện hướng từ Vành đai 3 trên cao xuống Đại lộ Thăng Long và từ Vành đai 3 trên cao xuống đường Hồ Tùng Mậu sẽ được lưu thông bình thường. Xe tải trên 10 tấn và xe container vẫn được phép đi trên đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32 nhưng không được đi qua phạm vi hai nút giao nêu trên trong giờ cao điểm.

Để giảm ùn tắc, các phương tiện bị hạn chế sẽ được điều tiết qua các tuyến đường kết nối giữa Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32 như Quốc lộ 21, Tỉnh lộ 422, Tỉnh lộ 419 và đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo.

Ngoài ra, các hướng lưu thông thay thế khác gồm từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và ngược lại: nút giao Láng - Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) - Quốc lộ 21A - Quốc lộ 1A - đường tỉnh 494 - nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và ngược lại.

Từ Quốc lộ 32 đi Quốc lộ 5 cũ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang: từ nút giao Quốc lộ 32 cầu Vĩnh Thịnh - cầu Vĩnh Thịnh - Quốc lộ 2C - Quốc lộ 2A - Quốc lộ 18 - nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - nút giao cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Từ Quốc lộ 32 đi cầu Thăng Long: từ nút giao Quốc lộ 32 cầu Vĩnh Thịnh - cầu Vĩnh Thịnh - Quốc lộ 2C - Quốc lộ 2A - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Thời gian thí điểm được triển khai từ ngày 1/1/2026 - 31/3/2026, trong khung giờ cao điểm sáng từ 6h - 9h và chiều từ 16h - 20h.