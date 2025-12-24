Tối nay, Hà Nội tổ chức chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm chào Tết Dương lịch 2026

Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa

Tối 24/12, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình văn hóa - nghệ thuật của thành phố chào đón Tết Dương lịch 2026 , phục vụ Nhân dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế.

Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa được tổ chức với mục tiêu phục vụ cộng đồng, tạo thêm điểm đến văn hóa - nghệ thuật về đêm trong dịp lễ cuối năm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân và nâng cao trải nghiệm tham quan của du khách.

Ánh sáng được lựa chọn như một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp không gian công cộng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, đồng thời lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.

Chương trình Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa.

Phương án chiếu sáng được xây dựng theo tinh thần hiện đại, phù hợp với không khí lễ hội của Noel và Tết Dương lịch, mang lại cảm xúc ấm áp, tươi mới và chào đón năm mới. Toàn bộ giải pháp ánh sáng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng về màu sắc, cường độ và chuyển động, bảo đảm hài hòa với không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt của Hồ Gươm và Tháp Rùa, giữ trọn giá trị biểu tượng và chiều sâu văn hóa của khu vực trung tâm Thủ đô, gợi mở sự kết nối giữa lịch sử - hiện tại - đời sống đương đại.

Cách tiếp cận này vừa tôn vinh di sản một cách trang trọng, vừa mang đến cảm xúc mới mẻ, gần gũi cho người dân và du khách khi tham quan, trải nghiệm Hồ Gươm trong dịp lễ. Đây cũng nỗ lực của Hà Nội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản bằng những hình thức sáng tạo, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và lấy cộng đồng làm trung tâm.

Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ được trình chiếu vào các buổi tối, liên tục từ 24/12/2025 đến hết 4/1/2026, phục vụ miễn phí Nhân dân và du khách. Việc tổ chức trong khung thời gian này nhằm tạo không khí lễ hội an lành, ấm áp trong dịp Giáng sinh và chào đón năm mới, đồng thời bảo đảm hài hòa với sinh hoạt đô thị, công tác quản lý và bảo tồn di tích.

Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm – Tháp Rùa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa cộng đồng về đêm, góp phần xây dựng hình ảnh Hồ Gươm như một không gian di sản sống, gần gũi với người dân, hấp dẫn du khách và phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo – vì con người và cộng đồng.

Không gian triển lãm số "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản"

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Không gian triển lãm số “Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản” chính thức ra mắt. Sự kiện là một trong những hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của thành phố Hà Nội trong chuỗi chương trình chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ Nhân dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế.

Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và Di sản” được tổ chức với mục tiêu đưa di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ công nghệ số và nghệ thuật đương đại. Triển lãm ứng dụng các giải pháp trình chiếu số, ánh sáng, tương tác và công nghệ đa phương tiện nhằm kể lại những câu chuyện về lịch sử, ký ức và đời sống văn hóa của Hà Nội một cách trực quan, sinh động và giàu cảm xúc.

Khác với các hình thức trưng bày truyền thống, triển lãm được xây dựng theo tinh thần “di sản sống”, nơi công chúng không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng mà còn được trực tiếp tham gia, tương tác và trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên, lịch sử và di sản văn hoá Hà Nội được kể trong một triển lãm ứng dụng công nghệ số hiện đại như: 3D mapping Immersive, LED kinetic, Wall Interactive, VR...

Trong không gian triển lãm, ánh sáng không đơn thuần giữ vai trò chiếu sáng, mà trở thành yếu tố nghệ thuật chủ đạo, dẫn dắt cảm xúc người xem, tạo nên mạch trải nghiệm xuyên suốt. Việc ứng dụng công nghệ được triển khai có chọn lọc, tiết chế, nhằm bảo đảm sự hài hòa về thẩm mỹ, chiều sâu văn hóa và sự phù hợp với không gian di sản tại khu vực trung tâm thành phố.

Nội dung triển lãm tập trung tôn vinh những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Hà Nội: chiều sâu lịch sử nghìn năm văn hiến, không gian đô thị đặc trưng, đời sống văn hóa dân gian, cùng khát vọng phát triển của một Thủ đô năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên số. Thông qua các trải nghiệm đa giác quan, triển lãm góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế, tiếp cận di sản theo cách gần gũi, dễ cảm nhận và giàu cảm xúc hơn.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và Di sản” không chỉ là một điểm đến tham quan, trải nghiệm trong dịp lễ cuối năm, mà còn là một bước thử nghiệm trong việc đổi mới phương thức tiếp cận và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Hà Nội bằng ngôn ngữ của thời đại.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật tại khu vực trung tâm Thủ đô trong dịp cuối năm, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội là một thành phố giàu truyền thống, năng động, sáng tạo, thân thiện và cởi mở với công chúng trong nước và quốc tế.

Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách nhân dịp chào đón năm mới 2026.

Hà Nội Countdown 2026

Chương trình Hà Nội Countdown 2026 sẽ diễn ra như một sự kiện văn hóa giải trí quy mô lớn tại Thủ đô nhân dịp chào năm mới. Thông qua những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao, chương trình hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc "Kết nối thật" đáng nhớ, để khán giả cùng nhau khép lại năm cũ và sẵn sàng đón chào năm mới với nguồn năng lượng tích cực.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế, đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa cho khán giả: MC Goku, Đông Hùng, Hà Lê, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Quân AP, LowG, tlinh, Wean Le, Karik, Hoà Minzy và AlanWalker.

Hòa mình trong những khoảnh khắc đáng nhớ khi hàng vạn con người cùng chia sẻ niềm vui, niềm hy vọng và lời chúc tốt đẹp cho năm mới trong từng khoảnh khắc cộng hưởng vạn con tim.

Đắm chìm trong những khoảnh khắc "Kết nối thật" độc đáo chưa từng có khi sự gắn kết giữa nghệ sĩ - khán giả được nâng tầm, rút ngắn khoảng cách sân khấu bằng những tương tác sôi động.

Thời gian tổ chức vào 19h ngày 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.