Người nước ngoài nghi rơi lầu ở New World Hoiana, camera ghi cảnh 2 người vội vã rời đi

24-12-2025 - 21:06 PM | Xã hội

Một người nước ngoài nghi rơi từ trên cao xuống ở tiền sảnh khách sạn New World Hoiana tại Đà Nẵng, camera an ninh ghi cảnh 2 người vội vã rời đi.

Cổng thông tin điện tử Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng ngày 24-12 đã thông tin về việc Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 (TP Đà Nẵng) tham gia khám nghiệm hiện trường vụ người nước ngoài chết tại khách sạn New World Hoiana.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng

Theo đó, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 24-12, Công an xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo từ nhân viên khách sạn New World Hoiana Hotel về việc phát hiện một nạn nhân nam người nước ngoài (nghi rơi từ trên cao xuống) tại khu vực tiền sảnh khách sạn.

Thời điểm phát hiện, chưa xác định được nhân thân nạn nhân. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn – Hội An, tuy nhiên được xác định đã tử vong.

Kiểm sát viên và công an có mặt điều tra vụ việc. Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng

Qua kiểm tra ban đầu và trích xuất hệ thống camera an ninh của khách sạn, cơ quan chức năng ghi nhận hình ảnh 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, trong đó có ông H.B (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), đăng ký lưu trú tại khách sạn New World Hoiana Hotel và một người nước ngoài khác chưa xác định lai lịch.

Hai người này được camera ghi nhận có dấu hiệu vội vã rời khỏi khách sạn ngay sau thời điểm phát hiện nạn nhân.

Sáng 24-12, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 đã trực tiếp tham gia khám nghiệm hiện trường cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các lực lượng chức năng theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tại hiện trường, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục khám nghiệm, việc thu thập dấu vết, tài liệu, vật chứng, đảm bảo khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tình tiết quan trọng của vụ việc. Hiện vụ việc đang trong giai đoạn điều tra.

Theo Trần Thường

Người lao động

