Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to, rét đậm

24-12-2025 - 18:18 PM | Xã hội

Theo dự báo, đêm nay, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, gây mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (24/12), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo, đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Từ tối nay đến ngày 25/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 24/12 trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa to tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Ảnh: Hà Nội mới).

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 25/12 đến hết ngày 26/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/12

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào. Trời rét. Nhiệt độ từ 15-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào; từ trưa chiều mai có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 14-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ trưa chiều mai có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 14-20 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, từ trưa chiều mai có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

