Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ đêm nay, miền Bắc mưa to đến rất to

12-12-2025 - 18:09 PM | Xã hội

Do tác động của đợt không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ từ đêm nay chuyển mưa rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (12/12), một bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta.

Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du từ ngày 13–14/12 có rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13/12, Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ đêm nay, miền Bắc mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Đêm nay, không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa to tại miền Bắc (Ảnh: Nhân dân).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên từ đêm 12/12 đến hết đêm 13/12, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ đêm 13/12 đến hết đêm 14/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 16-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ c ó mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Nam tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 15-21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 15-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa, mưa rào rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống: Nhiều khu vực sắp mưa to đến rất to

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 độ tuổi bắt buộc đổi CCCD gấp trong năm 2025, chậm trễ sẽ bị phạt tiền và "đóng băng" tài khoản ngân hàng

3 độ tuổi bắt buộc đổi CCCD gấp trong năm 2025, chậm trễ sẽ bị phạt tiền và "đóng băng" tài khoản ngân hàng Nổi bật

Vì sao người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới?

Vì sao người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới? Nổi bật

Hoàn thành chi trả chế độ cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế muộn nhất là ngày 31/12

Hoàn thành chi trả chế độ cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế muộn nhất là ngày 31/12

17:00 , 12/12/2025
Quảng Ngãi: Hai lãnh đạo chủ chốt được điều động, thay đổi vị trí lẫn nhau

Quảng Ngãi: Hai lãnh đạo chủ chốt được điều động, thay đổi vị trí lẫn nhau

16:45 , 12/12/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 12-12: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 12-12: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

16:18 , 12/12/2025
CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ

CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ

15:40 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên