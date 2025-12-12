Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ đêm nay, miền Bắc mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (12/12), một bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta.

Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du từ ngày 13–14/12 có rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13/12, Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Đêm nay, không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa to tại miền Bắc (Ảnh: Nhân dân).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên từ đêm 12/12 đến hết đêm 13/12, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ đêm 13/12 đến hết đêm 14/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 16-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ c ó mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Nam tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 15-21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 15-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa, mưa rào rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-33 độ.