Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống: Nhiều khu vực sắp mưa to đến rất to

Bắc Bộ trong ngày hôm nay 11/12/2025 tiếp tục duy trì trạng thái nắng, ban đêm có mưa vài nơi và sáng sớm xuất hiện sương mù ở một số khu vực. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24–27°C. Hiện tại (11/12), một bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống và chuẩn bị ảnh hưởng đến nước ta trong những ngày tới.

Dự báo trong khoảng 24–48 giờ tới, khối không khí lạnh sẽ tác động rõ rệt trên đất liền. Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc tăng mạnh lên cấp 3, vùng ven biển đạt cấp 4–5, có nơi cấp 6 và giật cấp 7. Từ ngày 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trong hai ngày 13–14/12 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; đồng bằng Bắc Bộ cũng có điểm rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất dự kiến giảm sâu: vùng núi và trung du Bắc Bộ ở mức 7–10°C, vùng núi cao có thể dưới 5°C; đồng bằng Bắc Bộ 11–14°C; Bắc Trung Bộ 12–15°C.

Tại Hà Nội, từ đêm 12 đến ngày 13/12 dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/12, thời tiết chuyển rét rõ rệt, có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất 12–14°C.

Trên biển, từ chiều 13/12, Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 2–4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng 4–6m. Từ tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (kể cả phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng 3–5m, biển động mạnh.

Trong thời gian từ đêm 12 đến hết đêm 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp đó, từ đêm 13 đến hết đêm 14/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và vùng phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục xuất hiện mưa, mưa vừa và cục bộ mưa to.

Đợt không khí lạnh kết hợp mưa lớn này có thể gây ra nhiều tác động bất lợi. Rét đậm, rét hại ảnh hưởng trực tiếp đến chăn nuôi gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn làm tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi; đồng thời mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại các khu đô thị và khu công nghiệp. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)