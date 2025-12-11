Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 thứ không được đổ xuống cống dù "tiện tay" đến mấy

11-12-2025 - 12:20 PM | Sống

Hệ thống đường ống nước thải chỉ xử lý nước tiểu, phân và giấy vệ sinh. Xả thải sai cách có thể gây tắc nghẽn, tràn ống và ô nhiễm.

Hệ thống đường ống nước thải chỉ được thiết kế để chứa nước tiểu, phân và giấy vệ sinh. Tuy nhiên, những vật không được phép xả như khăn giấy, khăn ướt, khăn lau bếp và cả đồ chơi vẫn thường xuyên lọt vào hệ thống nước thải. Chúng tích tụ và gây tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ vỡ ống và tràn nước thải, theo công ty Water Corporation - nhà cung cấp chính các dịch vụ cấp nước, xử lý nước thải và thoát nước trên toàn Tây Úc.

Hãy tìm hiểu những vật nào không được phép xả xuống bồn cầu hoặc đổ xuống cống, và cách xử lý chúng an toàn.

3 thứ không được xả xuống bồn cầu

Khăn giấy, khăn lau bếp và khăn ướt

Khăn giấy, khăn lau bếp và khăn ướt không nên được xả xuống bồn cầu. Mặc dù một số loại khăn ướt có nhãn “có thể xả”, nhưng chúng không phân hủy dễ dàng như giấy toilet trong hệ thống nước thải, dẫn tới tắc nghẽn. Hãy cho chúng vào thùng rác.

Băng vệ sinh, tampon, tã và bao cao su

Các sản phẩm vệ sinh như tampon, băng vệ sinh, tã và bao cao su không nên được xả xuống bồn cầu. Chúng thường chứa nhựa và các vật liệu khác không phân hủy tự nhiên.

Hãy “giải cứu” người thợ sửa ống nước khỏi việc phải lôi những thứ khó chịu này ra khỏi đường ống của bạn bằng cách bỏ chúng vào thùng rác.

Tăm bông, băng cá nhân và chỉ nha khoa

Bồn cầu không phải là thùng rác cho những thứ như tăm bông, bông tẩy trang, băng cá nhân hay chỉ nha khoa. Những vật này không phân hủy trong nước và không nên xả xuống bồn cầu. Hãy bỏ chúng đúng cách vào thùng rác.

5 thứ không được đổ xuống cống

Dầu ăn và mỡ

Chất béo, dầu và mỡ đông lại trong đường ống gây ra 30% các vụ tắc nghẽn nước thải tại Úc. Để ngăn “núi mỡ” (fatberg) hình thành trong đường ống, hãy đổ dầu thừa sau khi nấu ăn vào một hộp hoặc chai rồi bỏ vào thùng rác.

Trước khi rửa chén, nồi hoặc chảo dính dầu, hãy dùng khăn giấy lau sạch dầu thừa và vụn thức ăn.

Vụn thức ăn

Không nên xả vụn thức ăn, bao gồm bã cà phê, lá trà và sữa (có chứa chất béo có thể tích tụ trong đường ống) xuống toilet hoặc cống.

Khi rửa chén, luôn đặt lưới lọc ở bồn rửa để ngăn vụn thức ăn trôi xuống cống.

Không nên xả vụn thức ăn, bao gồm bã cà phê, lá trà và sữa (có chứa chất béo có thể tích tụ trong đường ống) xuống toilet hoặc cống.

Hóa chất

Hóa chất như sơn, chất tẩy rửa, phân bón và thuốc trừ sâu không được đổ xuống bồn rửa hoặc cống. Thay vào đó, hãy giao chúng cho đơn vị xử lý rác thải.

Sơn không dùng nữa có thể đem đến các điểm thu nhận (nếu có).

Thuốc

Thuốc hết hạn hoặc không còn sử dụng không được đổ xuống cống hay xả bồn cầu.

Hãy mang chúng đến nhà thuốc để được xử lý an toàn. Điều này bao gồm thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn và cả thực phẩm chức năng, thảo dược.

Dầu động cơ

Dầu động cơ và các chất lỏng khác từ xe của bạn không được đổ xuống cống hoặc xả bồn cầu. Nhiều cửa hàng phụ tùng ô tô và gara tiếp nhận dầu đã qua sử dụng trong các thùng chuyên dụng có nắp kín.

Điều gì xảy ra nếu tôi xả rác không phù hợp xuống bồn cầu và cống?

Bạn có bao giờ nghĩ đến việc chất thải đi đâu sau khi biến mất trong bồn cầu và đường cống của chúng ta?

Tất cả những vật không được phép xả, chất béo và dầu không phân hủy trong nước sẽ kết lại với nhau tạo thành thứ gọi là “núi mỡ”. Chúng gây tắc nghẽn nghiêm trọng, có thể đẩy chất thải ngược lên đường ống và tràn vào nhà hay vườn. Ngay cả một số sản phẩm được dán nhãn “có thể xả” cũng góp phần tạo ra những “quái vật ống cống”!

Tất cả những vật không được phép xả, chất béo và dầu không phân hủy trong nước sẽ kết lại với nhau tạo thành thứ gọi là “núi mỡ”.

Tệ hơn cả, những vật có thể này trôi ra biển. Động vật hoang dã có thể ăn nhầm tăm bông và các rác thải liên quan đến nước thải. Vì vậy, việc chúng ta dừng lại và suy nghĩ để giữ nguồn nước sạch là vô cùng quan trọng.

Phát hiện cảnh tượng không tưởng khi đặt camera xuống hệ thống cống rãnh của thành phố

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PGS thực hiện 40% ca ghép gan của cả nước, chinh phục kỹ thuật đỉnh cao thế giới: “Bệnh nhân quốc tế đã chủ động tìm đến Việt Nam”

PGS thực hiện 40% ca ghép gan của cả nước, chinh phục kỹ thuật đỉnh cao thế giới: “Bệnh nhân quốc tế đã chủ động tìm đến Việt Nam” Nổi bật

45 năm sau, Shizuka và Nobita liệu có hạnh phúc? Fan rơi nước mắt với chi tiết nhỏ này

45 năm sau, Shizuka và Nobita liệu có hạnh phúc? Fan rơi nước mắt với chi tiết nhỏ này Nổi bật

Đến giờ tôi mới biết 2 thứ này trên bông cải xanh chống ung thư gấp 100 lần phần bông! "Tiếc hùi hụi" vì toàn vứt bỏ

Đến giờ tôi mới biết 2 thứ này trên bông cải xanh chống ung thư gấp 100 lần phần bông! "Tiếc hùi hụi" vì toàn vứt bỏ

12:20 , 11/12/2025
WHO liệt kê 6 chất gây ung thư phổ biến, 1 loại thực phẩm chứa độc tố mạnh nhất, ngay cả bác sĩ cũng tránh dùng vậy mà nhiều người coi như "bảo bối"

WHO liệt kê 6 chất gây ung thư phổ biến, 1 loại thực phẩm chứa độc tố mạnh nhất, ngay cả bác sĩ cũng tránh dùng vậy mà nhiều người coi như "bảo bối"

12:16 , 11/12/2025
Mua chung cư giá rẻ, chỉ được đi thang bộ, người phụ nữ xin góp 360 triệu đồng dùng chung thang máy nhưng hàng xóm nhất quyết từ chối

Mua chung cư giá rẻ, chỉ được đi thang bộ, người phụ nữ xin góp 360 triệu đồng dùng chung thang máy nhưng hàng xóm nhất quyết từ chối

12:07 , 11/12/2025
Đến 50 tuổi mới hiểu: Bất hạnh lớn nhất của một gia đình là cha mẹ mở miệng nói 3 câu này

Đến 50 tuổi mới hiểu: Bất hạnh lớn nhất của một gia đình là cha mẹ mở miệng nói 3 câu này

12:03 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên