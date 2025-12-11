Đến giờ tôi mới biết 2 thứ này trên bông cải xanh chống ung thư gấp 100 lần phần bông! "Tiếc hùi hụi" vì toàn vứt bỏ

Bông cải xanh (súp lơ xanh) từ lâu đã được mệnh danh là "vua" của các loại rau chống ung thư. Tuy nhiên, một sự thật đáng kinh ngạc mà nhiều người không biết: phần đầu hoa mà chúng ta thường ăn lại chứa lượng chất chống ung thư thấp hơn đến 100 lần so với hai bộ phận thường bị vứt bỏ. Việc vứt đi những phần này là sự lãng phí nghiêm trọng nguồn dinh dưỡng quý giá nhất.

“Vũ khí” chống ung thư sulforaphane của bông cải xanh

Ảnh minh họa

Khả năng chống ung thư thần kỳ của bông cải xanh nằm ở sulforaphane, một hợp chất hữu cơ mạnh mẽ. Theo bác sĩ di truyền học Trương Gia Minh (Trung Quốc), sulforaphane hoạt động bằng cách kích hoạt con đường chống oxy hóa Nrf2 trong cơ thể .

Quá trình này giúp tăng cường khả năng tự sửa chữa của tế bào, đồng thời dập tắt các quá trình viêm nhiễm mãn tính. Viêm nhiễm kéo dài vốn có liên quan mật thiết đến sự hình thành và phát triển của ung thư. Nghiên cứu trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (năm 1997) cũng đã chứng minh việc bổ sung sulforaphane có thể làm chậm đáng kể quá trình hình thành các khối u.

Kho báu chống ung thư gấp 100 lần bông cải nằm ở thân cây và lá non

Điều bất ngờ là, dù bông cải (nụ hoa) nổi tiếng và được dùng nhiều nhất khi ăn thì có 2 bộ phận ít ai để ý đến mới chính là kho báu thực sự: thân cây sát hoa và lá non.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Trương Gia Minh, những phần này chứa hàm lượng sulforaphane cao gấp 10 đến 100 lần so với phần nụ hoa ( tùy vị trí, thời điểm khai thác, các canh tác và cách ăn). Một nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cũng khẳng định nồng độ sulforaphane trong mầm và thân non cao vượt trội. Điều này cũng đã được thí nghiệm trên chuột về tác động của sulforaphane trong bông cải xanh lên ung thư vú. Đây là lý do tại sao các chuyên gia khuyên không nên vứt bỏ thân cây và lá.

Ngoài khả năng chống ung thư, thân và lá bông cải xanh còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác. Từ đó giúp cơ thể chống lại viêm nhiễm, các bệnh lý về gan, tiểu đường và các bệnh lý liên quan đến thoái hóa thần kinh.

Bí quyết ăn bông cải xanh để bảo toàn "chất vàng" chống ung thư

Để tận dụng tối đa lợi ích chống ung thư từ bông cải xanh, bác sĩ Trương Gia Minh nhấn mạnh cần tận dụng cả phần bông cải lẫn thân và lá:

- Tận dụng mọi phần: Cách đơn giản nhất là trộn lẫn thân, lá và nụ hoa khi chế biến món ăn. Nếu muốn ăn riêng, bạn có thể cắt nhỏ thân và lá để làm salad, nước ép hoặc nấu súp.

- Tránh nhiệt độ cao: Dù chế biến phần nào, điều quan trọng nhất là không nên nấu ở nhiệt độ quá cao hay nấu quá kỹ. Nhiệt độ cao làm hao hụt đáng kể lượng sulforaphane và các chất dinh dưỡng khác.

Ảnh minh họa

- Chế biến tối ưu: Ăn sống hay các cách chế biến nhiệt độ thấp, ít dầu mỡ, ít muối được cho là phương pháp tốt nhất. Đặc biệt, kết hợp bông cải xanh với tỏi là lựa chọn tuyệt vời để tăng cường khả năng chống ung thư.

Ngoài bông cải xanh, bác sĩ Trương Gia Minh cũng gợi ý 4 loại rau củ quen thuộc khác nên ăn thường xuyên để tăng cường phòng chống ung thư: cần tây (chứa apigenin), cà rốt (giàu beta-carotene), hành tây (chứa quercetin), và cà chua (giàu lycopene).