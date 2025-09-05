Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện cảnh tượng không tưởng khi đặt camera xuống hệ thống cống rãnh của thành phố

05-09-2025

Nghiên cứu được công bố đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Từ lâu, các nhà khoa học đã biết rằng hệ thống thoát nước mưa rộng lớn ở Florida (Mỹ) là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố đầu năm 2025 trên tạp chí Urban Naturalist đã lần đầu tiên tiết lộ mức độ sử dụng hệ thống cống ngầm của cá sấu và nhiều loài khác ở bang này.

Nghiên cứu do tiến sĩ Alan Ivory thuộc Đại học Florida dẫn đầu, ví von hệ thống cống như một "cảnh trong phim Ninja Rùa" bởi sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc. Để theo dõi cách động vật hoang dã di chuyển qua hệ thống này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng 39 camera cảm biến chuyển động gắn nam châm tại nhiều điểm ở quận Alachua, Florida. Mặc dù một số camera đã bị những động vật tò mò, đặc biệt là gấu mèo, đánh cắp, nhưng chúng vẫn ghi lại được những dữ liệu quý giá.

Trong thời gian nghiên cứu, camera đã chụp được hơn 3.700 hình ảnh động vật, ghi nhận tổng cộng 35 loài khác nhau , bao gồm các loài lưỡng cư, bò sát và 12 loài chim. Gấu mèo là loài xuất hiện nhiều nhất, với hơn 1.800 lần được ghi nhận, tiếp theo là dơi Myotis với gần 700 lần.

Phát hiện cảnh tượng không tưởng khi đặt camera xuống hệ thống cống rãnh của thành phố- Ảnh 1.

1 hình ảnh thu được năm 2023

Đáng chú ý, bảy loài bò sát cũng được phát hiện, bao gồm cả cá sấu Mỹ (Alligator mississippiensis). Cá sấu được tìm thấy tại 4 trong số 5 địa điểm khảo sát. Theo nghiên cứu, phần lớn cá sấu sử dụng cống ngầm để bơi từ ao này sang ao khác, giúp chúng tránh việc băng qua những con đường đông đúc nguy hiểm.

Những phát hiện này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách hệ thống thoát nước đô thị ảnh hưởng đến sự di chuyển và phân bố của động vật hoang dã tại Florida, đồng thời mở ra một góc nhìn mới về sự tương tác giữa tự nhiên và môi trường sống của con người.

Nguồn: Express

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9

Theo Dương Huy Tưởng

Thanh niên Việt

