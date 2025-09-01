Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9

Khoảng 30 tiếng trước giờ diễn ra lễ diễu binh - diễu hành chính thức mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không khí tại Hà Nội đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Ghi nhận tại các trục đường trung tâm như Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học..., hàng ngàn người dân đã đổ về từ rất sớm, quyết tâm “giữ chỗ đẹp” để được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Clip: Quân

Từ chiều tối, vỉa hè 2 bên đường đã gần như không còn chỗ trống. Nhiều gia đình mang theo bạt, chiếu, lều cắm trại, vali, cả đồ ăn và áo mưa để sẵn sàng cắm trại trong suốt 2 đêm trước giờ G. Một số người trẻ không ngại mang theo laptop, tranh thủ vừa làm việc, vừa giữ chỗ.

Không khí càng về khuya lại càng náo nhiệt. Từng đoàn xe máy, ô tô vẫn ùn ùn đổ về trung tâm. Nhiều tuyến phố bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc nhẹ, lực lượng chức năng túc trực liên tục để nhắc nhở người dân không để xe dưới lòng đường, không dựng ghế hay trải thảm lấn chiếm vỉa hè.

Không khí những ngày gần kề 2/9 khiến khung cảnh đêm ở Hà Nội trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết

Ai nấy đều mang theo "đồ nghề" để cắm trại xuyên đêm, chờ xem buổi diễu binh diễu hành

Nhà bạt phục vụ nhân dân được dựng lên từ trước...

... nay nhiều khu vực đã kín chỗ nghỉ.

Nhiều người phải ngồi chờ đến lượt hoặc tìm khách sạn gần đó để tranh thủ nghỉ ngơi

Nhiều gia đình mang theo bạt, chiếu, lều cắm trại, vali, cả đồ ăn và áo mưa để sẵn sàng cắm trại trong suốt 1 - 2 đêm trước giờ G.

Các bạn trẻ xách theo vali để nhận chỗ xuyên đêm

Những người phụ nữ mang theo chiếu bạt

Một số người trẻ không ngại mang theo laptop, tranh thủ vừa làm việc, vừa giữ chỗ.

Trong khi đó, nhiều em nhỏ...

... và một số bạn trẻ tranh thủ ngủ luôn trên bạt, giữ sức "đu concert"

Nhóm bạn mang theo cờ cá ngựa cùng chơi đùa trong khi chờ đoàn diễu binh, diễu hành

Buổi "cắm trại" cực "chill" và ý nghĩa khi các bạn trẻ không hề thiếu gì.

Càng về khuya sự háo hức càng phủ kín mọi nẻo đường.

Từng đoàn xe máy, ô tô vẫn ùn ùn đổ về trung tâm.

Nhiều tuyến phố bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc nhẹ.